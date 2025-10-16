Oubliez les curseurs de contraste, de luminosité et de saturation. Google est en train de simplifier radicalement la retouche photo grâce à l'intelligence artificielle. La firme déploie "Help me edit" ("Aidez-moi à modifier"), une fonctionnalité conversationnelle intégrée à Google Photos qui transforme n'importe quel utilisateur en pro de la retouche.

Le principe est simple : il suffit de dire ou d'écrire ce que vous voulez changer, et l'IA s'exécute. Initialement présentée comme un argument de vente majeur du Pixel 10, cette petite merveille de technologie s'ouvre désormais à un public plus large.

Comment fonctionne cette retouche photo "magique" ?

La simplicité est déconcertante. Dans l'application Google Photos, ouvrez une image, appuyez sur le bouton d'édition, puis sélectionnez l'option "Help me edit". Une interface de dialogue s'ouvre, vous invitant à formuler votre demande. Vous pouvez la taper ou la dicter à voix haute, en langage courant. Pas besoin de jargon technique, l'IA de Gemini se charge de traduire vos mots en actions concrètes.





Les exemples donnés par Google illustrent la puissance de l'outil. Une photo gâchée par un reflet sur une vitre ? Dites simplement : "Supprime le reflet sur la fenêtre". Un grillage disgracieux en arrière-plan ? "Efface la clôture en bas, zoome en arrière et accentue la netteté". Un selfie un peu sombre ? "Ajoute un éclairage de studio pour me mettre en valeur".

Les possibilités sont quasi infinies, allant de la simple correction à des modifications complexes qui nécessiteraient normalement de solides compétences sur des logiciels spécialisés.

Quelles sont les possibilités créatives offertes par l'IA ?

L'outil ne se contente pas de corriger les imperfections ; il ouvre également la porte à la créativité pure grâce à l'IA générative. C'est là que la magie opère vraiment. Vous pouvez demander à Google Photos de transformer complètement une scène. "Réimagine cette pièce avec une bibliothèque et des lumières", et l'IA peuple un mur vide. "Remplis l'herbe avec de magnifiques tournesols", et un simple champ se transforme en une mer de fleurs.





Votre imagination devient la seule limite. Vous pouvez ajouter un "adorable costume de citrouille" à votre chien, "rendre l'herbe plus verte" ou encore "changer la couleur du ciel". Cette approche ludique et intuitive permet à n'importe qui, même les plus néophytes en matière de retouche, d'expérimenter et de créer des images uniques sans jamais toucher à un seul réglage manuel. Google transforme ainsi l'édition photo d'une tâche technique en une simple conversation.

Qui peut en profiter et quelles sont les limites ?

La bonne nouvelle, c'est que cette fonctionnalité n'est plus l'apanage des derniers smartphones de Google. Après son lancement sur le Pixel 10, elle a été étendue aux anciens modèles Pixel. Aujourd'hui, Google confirme son déploiement sur d'autres appareils Android éligibles, des modèles de Samsung et OnePlus étant déjà confirmés compatibles. C'est une étape majeure vers la démocratisation de l'outil.





Cependant, il y a un "mais" de taille : la fonctionnalité reste, pour l'instant, une exclusivité américaine. Pour y accéder, il faut non seulement résider aux États-Unis, mais aussi remplir plusieurs conditions : avoir plus de 18 ans, configurer son compte Google en anglais (États-Unis), et activer certaines options de localisation et de reconnaissance faciale. Pour le moment, aucune date n'a été communiquée pour un déploiement en Europe. De plus, les utilisateurs d'iPhone devront patienter, car la fonction n'est pas encore disponible sur l'application Google Photos pour iOS, laissant à Google une belle avance sur Apple Photos dans ce domaine.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette fonctionnalité est-elle disponible en France ?

Non, malheureusement. Pour le moment, la fonctionnalité "Help me edit" est exclusivement réservée aux utilisateurs résidant aux États-Unis et dont le compte Google est configuré en anglais américain. Google n'a pas encore annoncé de calendrier pour un déploiement international.

Ai-je besoin d'un téléphone Pixel pour l'utiliser ?

Plus maintenant. Si la fonction a été lancée sur le Pixel 10, elle est désormais en cours de déploiement sur d'autres smartphones Android "éligibles". Des appareils des marques Samsung et OnePlus ont déjà été confirmés comme étant compatibles, et d'autres devraient suivre.

Est-ce que ça fonctionne sur iPhone ?

Pas pour l'instant. La retouche photo conversationnelle n'est pas encore disponible sur l'application Google Photos pour iOS. Cette fonctionnalité donne à Google un avantage significatif sur son concurrent direct, Apple Photos, en matière d'édition photo assistée par IA.