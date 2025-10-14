Le lancement d'un nouveau smartphone Google est souvent accompagné d'une certaine appréhension concernant les bugs de jeunesse. La série des Pixel 10 ne fait pas exception. Depuis quelques jours, des dizaines de témoignages affluent sur des plateformes comme Reddit, décrivant un problème aussi soudain que paralysant : toutes les applications se figent ou plantent sans crier gare, transformant le téléphone en une brique high-tech.

Quel est ce nouveau bug qui paralyse les Pixel 10 ?

Le symptôme est simple et radical. Du jour au lendemain, sans raison apparente, les applications refusent de se lancer ou se bloquent dès l'ouverture. Le problème ne se limite pas à une application ou un développeur spécifique, il est global. "Si une application s'ouvre et se charge, elle ne me laisse toucher à rien et plante", explique un utilisateur sur Reddit.

Ce bug logiciel semble avoir émergé juste après le déploiement de la mise à jour de sécurité d'octobre 2025, qui était pourtant censée corriger d'autres défauts.

Existe-t-il une solution pour corriger le problème ?

Pour l'instant, la réponse est non. Google n'a pas encore officiellement reconnu le problème, laissant les utilisateurs dans le désarroi. Face au silence du géant de la recherche, certains ont tenté des manœuvres désespérées. L'une d'elles, qui consiste à désinstaller les dernières mises à jour des services Google Play, semble fonctionner... mais seulement pour quelques heures.



Cette solution de fortune est loin d'être idéale. Elle déconnecte l'utilisateur de son compte Google et peut provoquer d'autres dysfonctionnements. Le bug des applications finit toujours par revenir, rendant cette manipulation plus frustrante qu'efficace.

Est-ce le seul problème rencontré par le Pixel 10 ?

Malheureusement, non. Ce bug de plantage massif s'ajoute à d'autres problèmes d'affichage qui empoisonnent l'expérience utilisateur depuis le lancement. De nombreux propriétaires de Pixel 10 se plaignent d'un "écran granuleux" affichant une sorte de neige colorée, de "boutons fantômes" et de soucis de réactivité tactile.



Malgré une première rustine en septembre, puis une seconde dans le patch d'octobre, Google ne semble pas parvenir à éradiquer complètement ces défauts. La persistance de ces bugs, combinée à la nouvelle panne des applications, commence à ternir sérieusement l'image de ce qui devait être le fleuron de la gamme Android.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels modèles sont concernés par le bug des applications ?

Le bug touche principalement la nouvelle gamme, c'est-à-dire les Google Pixel 10, Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL. Un cas isolé a également été signalé sur un Pixel 9, mais le problème semble pour l'heure se concentrer sur la dernière génération.

Quand Google va-t-il corriger ce bug ?

Aucune date n'a été communiquée, puisque le problème n'est pas encore officiellement reconnu. Historiquement, Google réagit aux problèmes importants, mais l'efficacité et la rapidité des correctifs peuvent varier, comme le prouve le bug d'affichage qui persiste malgré plusieurs tentatives de réparation.

Que faire si mon Pixel 10 est affecté ?

Pour les problèmes d'affichage, un redémarrage forcé peut parfois résoudre le souci de manière temporaire. Pour le plantage des applications, il n'existe aucune solution fiable à ce jour. La meilleure option reste de contacter le support de Google pour signaler le problème et explorer les éventuelles options de remplacement.