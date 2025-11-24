En juillet dernier, une refonte de l'interface de Google Photos a fait disparaître purement et simplement l'option permettant de corriger la perspective d'une photo, laissant les utilisateurs de scanner de documents sur le carreau. Heureusement, la pression populaire a payé et la firme de Mountain View prépare un correctif salvateur.

Pourquoi Google fait-il marche arrière ?

Face à la levée de boucliers, il était difficile de faire la sourde oreille. Les développeurs ont discrètement réintégré le code nécessaire dans la dernière version de Google Photos, bien que l'option ne soit pas encore activée pour le grand public.

C'est un aveu d'échec rare pour le géant, qui admet implicitement que la simplification de son interface était allée trop loin en sacrifiant des outils productifs.

Les utilisateurs qui s'arrachaient les cheveux depuis trois mois vont enfin pouvoir respirer : la promesse de "restauration" faite peu après l'incident se concrétise enfin, prouvant que les feedbacks utilisateurs ont encore un poids face aux décisions de design parfois arbitraires.

Comment fonctionnera le nouvel outil ?

Le principe reste le même, mais l'accès change légèrement pour s'intégrer à la nouvelle interface d'édition d'images sans l'alourdir. Désormais, l'outil de perspective apparaîtra contextuellement lorsqu'on rogne une image ou que l'on touche l'icône de recadrage, offrant toujours cette loupe de précision pour ajuster les quatre coins de votre document.



C'est une fonctionnalité indispensable pour quiconque numérise des reçus ou des tableaux blancs, car elle permet de transformer une retouche banale en un scan propre et lisible. Le retour de cette précision millimétrique est une victoire pour l'utilitaire face au tout-automatique.

Quand pourra-t-on en profiter ?

Si la fonctionnalité est présente dans le code, elle attend encore le feu vert serveur pour être déployée globalement via une future mise à jour. Il n'y a pas de date précise, mais la présence d'une interface quasi-finale suggère un lancement imminent, probablement dans les semaines à venir.

En attendant ce déploiement officiel, les plus pressés devront continuer de jongler avec des applications tierces comme Snapseed, mais la patience est de mise : votre workflow de numérisation va bientôt retrouver sa fluidité d'antan.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi l'outil avait-il disparu ?

Lors d'une refonte de l'interface en juillet, Google a déplacé et supprimé certains menus pour simplifier l'application, causant la perte accidentelle ou jugée non prioritaire de cet outil.

À quoi sert la correction de perspective ?

Elle permet de redresser une image prise de travers (comme un document posé sur une table) pour qu'elle apparaisse bien à plat, comme si elle avait été scannée.

Faut-il télécharger une autre application en attendant ?

Oui, si vous avez un besoin urgent, l'application Snapseed (aussi par Google) propose cette fonctionnalité gratuitement et fonctionne très bien en complément.