Après avoir joué la carte d'une certaine discrétion avec des formes génériques et des composants venant d'autres entreprises, Google a musclé son jeu en donnant une véritable identité visuelle et des processeurs et composants semi-personnalisés à ses gammes de smartphones Pixel.

Google est ainsi devenu un acteur à part entière du marché, utilisant aussi ses smartphones pour mettre en avant les dernières innovations de son OS mobile Android.

Combien de smartphones Pixel la firme est-elle en mesure d'écouler ? Un article du Nikkei Asia donne la réponse. Pour la première fois de son histoire, un volume de 10 millions de smartphones Pixel a été écoulé en 2023, alors que le marché mondial n'était guère vaillant, et un volume similaire est espéré cette année, entre les actuels Pixel 8 et les futurs Pixel 9 de fin d'année.

Pixel, une marque à fort potentiel

Au regard des plus de 200 millions de smartphones écoulés par les géants du secteur comme Samsung ou Apple, c'est évidemment très peu mais il reste que Google se renforce d'année en année, avec la capacité de se distinguer par les fonctionnalités IA de ses appareils mobiles ou par une incursion du côté des smartphones pliants grâce au Pixel Fold.

Google Pixel Fold

Et pour conforter sa stratégie, Google va commencer à produire ses smartphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro en Inde dès cette année. L'intention est double : se libérer de l'emprise industrielle de la Chine alors que les relations avec les Etats-Unis restent compliquées, et profiter de la demande grandissante du marché indien.

Contraintes géostratégiques et incitations financières

Il rejoint en cela d'autres fabricants comme Apple, Samsung, Oppo ou Xiaomi qui ont installé des sites de production et d'assemblage en Inde ces dernières années. Google avait déjà commencé à déplacer une partie de sa production de la Chine vers le Vietnam il y a quelques années.

Google a tout intérêt à maintenir ses gammes Pixel à flot et à mettre en avant les atouts d'Android, alors que l'alternative HarmonyOS de Huawei commence à prendre de l'ampleur et pourrait faire tache d'huile.

Les autorités indiennes incitant fortement les entreprises high-tech à s'installer dans le pays au travers de subventions et d'aides diverses, le pays devient une option naturelle pour ce type de délocalisation.