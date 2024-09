Google avait l'habitude de lancer deux smartphones Pixel haut de gamme en fin d'année suivis d'un modèle allégé au début de l'année suivante. Pour la série Pixel 9, le géant de Mountain View a changé de stratégie en dévoilant dès le mois d'août trois smartphones Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL ainsi qu'un Pixel 9 Pro Fold pliant prenant la suite du Pixel Fold et donc désormais intégré à la gamme générale.

Cette évolution illustre une montée en puissance de la marque Pixel et des efforts de Google pour se renforcer dans l'industrie mobile. Cette stratégie devrait être renouvelée l'an prochain avec pas moins de cinq smartphones attendus en 2025.

Un processeur Tensor G5 qui va vraiment changer

Il y aura bien sûr un Pixel 9A (nom de code Tegu) pour compléter la série existante qui reprendra le processeur Tensor G4 de la gamme mais qui devrait embarquer nativement Android 15. Son lancement est attendu pour le printemps 2025, avec une annonce probable durant l'événement annuel Google I/O.

Plutôt qu'augmenter les performances, Google s'est attaché à renforcer les capacités d'intelligence artificielle embarquée dans ses smartphones Pixel grâce à l'environnement Gemini et en ajoutant de la RAM.

Ensuite se dévoilera une nouvelle gamme de smartphones sous la forme des modèles Pixel 10, dont certains détails commencent déjà à circuler. L'une des grandes nouveautés portera sur leur processeur Tensor G5.

Contrairement au Tensor G4 des Pixel 9 conçu et produit avec Samsung et qui n'est qu'une version légèrement améliorée du Tensor G3 précédent, d'où les faibles différences entre les deux dans les benchmarks, la puce Tensor G5 des Pixel 10 profitera d'une nouvelle conception et d'une gravure plus fine chez le fondeur TSMC.

Pixel 10, autant de smartphones que les 9

Le site Android Headlines a obtenu les noms des codes des différents smartphones Pixel 10 qui seront proposés l'an prochain, confirmant que la nouvelle organisation de la gamme est partie pour durer :

Pixel 10 nom de code Frankel

nom de code Pixel 10 Pro nom de code Blazer

nom de code Pixel 10 Pro XL nom de code Mustang

nom de code Pixel 10 Pro Fold nom de code Rango

Il y en aura donc de nouveau pour tous les goûts et tous les formats, du smartphone polyvalent au modèle puissant mais compact en passant par les appareils mobiles de grande taille et toujours un modèle pliant en premium.

Il existera sans doute plus tard un smartphone Pixel 10a pour compléter la gamme mais qui ne sera pas lancé avant le premier semestre 2026, si Google suit toujours la même stratégie.