La gamme Pixel est à peine renouvelée que la machine à rumeurs s'emballe déjà pour la prochaine génération. Au cœur des discussions : le processeur maison de Google, le Tensor, dont les performances réseau et l'efficacité énergétique ont souvent été le talon d'Achille.

Pour le futur Pixel 11, attendu en 2026, Google pourrait enfin prendre une décision radicale en se détournant de son partenaire historique, Samsung, pour confier la conception de son modem 5G à MediaTek.

Pourquoi Google envisagerait-il de lâcher Samsung ?

Depuis le premier Pixel, le partenariat entre Google et Samsung pour la conception des puces Tensor est une évidence. Mais cette collaboration a aussi ses faiblesses. Les modems Samsung Exynos intégrés aux différentes générations de Tensor ont régulièrement été critiqués pour leur tendance à la surchauffe, leur consommation énergétique élevée et des performances de connectivité parfois en deçà de la concurrence.

En se tournant vers un spécialiste comme MediaTek pour le modem de son futur Tensor G6, Google chercherait à résoudre ces problèmes récurrents qui ternissent l'expérience utilisateur et l'autonomie de ses smartphones haut de gamme.

Quelles améliorations concrètes apporterait ce nouveau modem MediaTek ?

Les regards se tournent vers le modem MediaTek M90, un composant de pointe qui, selon les fuites, serait actuellement en test chez Google. Les promesses de cette puce ont de quoi faire rêver les utilisateurs de Pixel. On parle de débits 5G pouvant atteindre 12 Gb/s, d'une meilleure gestion de la double SIM et, surtout, d'une efficacité énergétique optimisée par l'IA.

MediaTek annonce une réduction de 18 % de la consommation moyenne par rapport aux générations précédentes. Couplé à un Tensor G6 qui serait gravé par TSMC en 3 nm, ce nouveau modem pourrait enfin offrir aux Pixel 11 une autonomie et une stabilité réseau dignes de leur statut.

Ce changement de partenaire est-il vraiment crédible ?

La prudence reste de mise. Une rumeur similaire avait déjà circulé pour le Pixel 10 avant que Google ne reconduise finalement sa confiance en Samsung. Cependant, les traces logicielles repérées cette fois-ci, avec des noms de code distincts pour le bootloader ("Spacecraft" pour le Pixel 11 contre "Deepspace" pour le Pixel 10), donnent plus de poids à cette nouvelle fuite.





Si ce changement se confirme, il marquerait une étape importante dans la stratégie matérielle de Google. En diversifiant ses fournisseurs pour les composants clés de sa puce Tensor, l'entreprise gagnerait en indépendance et se donnerait les moyens de corriger les faiblesses de sa plateforme pour mieux rivaliser avec les cadors du marché.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand le Google Pixel 11 sera-t-il disponible ?

Il est encore très tôt pour avoir une date précise. Si Google maintient son calendrier habituel, la gamme Pixel 11 devrait être officiellement présentée et commercialisée à l'automne 2026, soit dans un an.

Qu'est-ce qu'un modem dans un smartphone ?

Le modem est le composant qui gère toutes les communications sans fil de votre téléphone avec les réseaux mobiles (4G, 5G). Ses performances influencent directement la vitesse de votre connexion internet, la stabilité du signal, mais aussi l'autonomie de l'appareil, car un modem peu efficace consomme plus d'énergie pour rester connecté.

Quels modèles de Pixel 11 sont attendus ?

Pour l'instant, les rumeurs suggèrent une gamme similaire à celle du Pixel 10, avec un Pixel 11 standard, un Pixel 11 Pro, un Pixel 11 Pro XL et un successeur au modèle pliant, le Pixel 11 Pro Fold. Il n'est cependant pas exclu que Google s'inspire de la concurrence pour proposer une nouvelle déclinaison, comme un modèle ultra-fin.