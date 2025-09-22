La firme MediaTek est déjà désormais capable de se positionner face aux processeurs haut de gamme Snapdragon 8 de Qualcomm avec une série Dimensity 9xxx qui ne cesse de se bonifier au fil des années.

Quelques heures seulement avant la présentation d'une nouvelle puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 chez Qualcomm, la firme taiwanaise dégaine son alternative avec le nouveau processeur Dimensity 9500 qui trouvera place dans les smartphones premium des fabricants de smartphones, principalement chinois.

All Big Core jusqu'à 4,21 GHz

Toujours gravé en 3 nm, il offre une configuration CPU All Big Core avec 8 coeurs dont le plus puissant peut grimper à 4,21 GHz. MediaTek promet déjà plus de 30% de performance single core en plus et 17% en multicore par rapport à la génération précédente, tout en offrant pour le coeur ultra une réduction de consommation d'énergie de 55%.

Le multitâche profite aussi d'une amélioration de l'efficience de 30% pour faire toujours jeux et applications en même temps. MediaTek utilise plusieurs astuces pour y parvenir, comme l'utilisation de mémoire UFS 4.1 de 4 canaux et un nouveau système de scheduling pour maintenir la fluidité des applications en toute occasion.

La partie graphique du Dimensity 9500 repose sur un GPU ARM G1-Ultra tout juste dévoilé et assurant un tiers de performances supplémentaires en pic pour une efficacité énergétique améliorée de plus de 40%.

MediaTek promet déjà du raytracing en 120 fps et le support des effets lumineux et d'explosion des moteurs Unreal Engine 5.5 et 5.6.

NPU 990 pour l'IA et partie photo optimisée

Pour l'intelligence artificielle, le SoC Dimensity 9500 s'appuie sur un NPU 990 avec Generative AI Engine 2.0 capable de doubler la vitesse de réponse de modèles d'IA de 3 milliards de paramètres et d'exploiter des chaînes de contexte de 128 000 tokens.

L'IA embarquée sera capable de générer des images 4K directement depuis le smartphone et de faire tourner des modèles d'IA en continu sans épuiser trop vite l'autonomie.

A ceci s'ajoute la capacité de capturer des images RAW depuis un capteur de 200 mégapixels ou de gérer un suivi continu autofocus à 30 fps. L'IA est utilisé au niveau des capteurs photo pour adapter directement les réglages photo en fonction de l'éclairage, du type de scène et de son contenu analysé en temps réel.

La puce Dimensity 9500 intègre les dernières technologies en matière de WiFi et de Bluetooth, avec un effort porté sur la baisse de consommation d'énergie sur les scénarios WiFi et 5G.

Le nouveau processeur de MediaTek va très vite se retrouver dans les smartphones de fin d'année. Les marques Vivo et Oppo seront les premières à en profiter. Une nouvelle fois, la firme ne devrait pas forcément chercher à battre tous les records dans les benchmarks.

Elle mise plutôt sur ses arbitrages entre puissance brute et consommation d'énergie, ainsi que sur le savoir-faire de MediaTek en matière d'intelligence artificielle embarquée pour faire la différence.