Il y a peu, le lancement du smartphone éthique Fairphone 5 annonçait assurer 5 mises à jour majeures d'Android et plusieurs années supplémentaires pour les correctifs de sécurité, lui permettant de profiter d'un suivi jusqu'en 2031.

L'appareil mobile s'offre ainsi une durée de vie logicielle que même Google, éditeur du système d'exploitation Android ne propose pas sur ses smartphones Pixel...du moins jusqu'à maintenant.

Cela pourrait changer avec le lancement des smartphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro début octobre qui seront dotés nativement d'Android 14. A quelques jours maintenant de la présentation officielle, les fuites se poursuivent à rythme rapide, détaillant les caractéristiques.

Google Tensor G3, le nouveau processeur mobile

On peut donc tabler sur des affichages 6,2 pouces AMOLED 120 Hz / 2000 nits pour le Pixel 8 et 6,7 pouces AMOLED 120 Hz / 2400 nits pour le Pixel 8 Pro et la présence d'un processeur Google Tensor G3 ainsi que d'une puce de sécurité Titan M2.

Le SoC assurera des connectivités sans fil avancées comme le WiFi 7 et le Bluetooth 5.3, tandis que l'UWB restera une spécificité du modèle Pro.

Google Pixel 7 et 7 Pro

La mémoire de stockage devrait évoluer en UFS 4.0 plus rapide mais l'option 1 To restera réservée au marché US, tandis que le reste du monde aura droit à 512 Go maximum.

Le Pixel 8 gagnera en capacité de batterie en passant à 4700 mAh avec une charge toujours limitée à 30W tandis que le Pixel 8 Pro conservera une batterie de 5000 mAh. La charge sans fil restera limitée au Qi, malgré l'arrivée chez la concurrence du standard Qi2.

Jusqu'à 7 ans de mises à jour ?

Les deux smartphones embarqueront le nouvel OS mobile Android 14 et les rumeurs affirment que Google pourrait faire passer le cycle des mises à jour à 7 années d'évolution de l'OS et de correctifs de sécurité.

Ce serait une grosse évolution par rapport à la politique de 3 ans de mises à jour de l'OS et 5 ans pour les correctifs et un moyen de prendre de nouveau les devants face à d'autres fabricants, comme Samsung, qui proposaient mieux.

Cette politique de mise à jour ambitieuse reste toutefois à confirmer officiellement durant l'événement Made by Google du 4 octobre 2023 qui verra également la présentation d'une nouvelle montre connectée Pixel Watch 2.