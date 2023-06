Google lancera comme chaque année une nouvelle série de smartphones Pixel durant le second semestre et les modèles Pixel 8 et Pixel 8 Pro commencent déjà à livrer leurs secrets avant l'heure.

On ne devrait pas être dépaysé côté design avec la reprise du bandeau logeant les capteurs photo et débordant du dos du smartphone. Les fuites montrent des smartphones très proches dans leur aspect de la génération précédente, mais les différences seront surtout internes.

La série Pixel 8 embarquera, outre Android 14, un nouveau processeur Google Tensor G3 qui commence à faire parler de lui et devrait franchement pousser les performances en avant en se rapprochant des configurations des SoC mobiles premium.

Nouveau capteur photo principal

La nouveauté viendra aussi des capteurs photo. Les gammes Pixel sont reconnues pour la qualité de leurs clichés qui privilégie une teinte naturelle et pour les algorithmes permettant d'ajouter des fonctionnalités innovantes.

Et cette année, la configuration photo pourrait évoluer. Selon les informations du site Android Authority, le grand changement va porter sur l'utilisation d'un capteur photo principal Samsung Isocell GN2 de 50 mégapixels, en remplacement du module GN1 utilisé sur plusieurs générations de smartphones Pixel.

Il devrait permettre de capter encore plus de lumière et de produire de meilleurs clichés en basse lumière et des photos plus nettes. S'il est capable d'enregistrement vidéo jusqu'en 8K 30 fps, les smartphones pourraient rester en 4K 60 fps.

En revanche, le module devrait bénéficier du support du Staggered HDR combinant des prises de vues à différentes expositions pour des rendus plus équilibrés.

Ultra grand angle amélioré pour la version Pro

Le Google Pixel 8 Pro s'offrira par ailleurs un nouveau module ultra grand angle. L'antique capteur de 12 mégapixels laissera place à un plus récent module Sony IMX787 de 64 mégapixels.

On trouvera toujours un téléobjectif Samsung GM5 de 48 mégapixels pour assurer du zoom sans perte x5. Avec cette nouvelle configuration photo, Android Authority note que la génération des Pixel 8 marquera une distinction plus nette entre le modèle standard et la version Pro, comme on peut le voir chez certains concurrents, avec désormais comme seul point commun le capteur photo principal (et le module à selfies).

Plusieurs nouveautés feront aussi leur apparition du côté de la partie logicielle comme le flash dont l'intensité s'adaptera en fonction de la scène ou la segmentation de la prise de vue pour appliquer un traitement IA adapté à chaque portion en fonction de sa nature, son éclairage et ses contrastes.

Les smartphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro seront en principle lancés durant le mois d'octobre 2023, donnant le coup d'envoi de la mise à jour vers Android 14 pour les fabricants de smartphones dans les semaines / mois qui suivront.