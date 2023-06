Depuis la série Pixel 6, Google s'est affirmé en tant que fabricant de smartphones et concepteur de composants mobiles. Le design est devenu moins générique et se distingue désormais facilement grâce à la barre logeant les capteurs photo dans le dos.

La firme propose également depuis plusieurs génération un processeur mobile Google Tensor dont la base vient de Samsung mais qui présente des caractéristiques spécifiques, notamment pour intégrer une couche d'intelligence artificielle utilisée dans de nombreuses fonctionnalités pilotées par Android.

Avec la série de smartphones Pixel 8 attendue durant le second semestre de l'année, un nouveau processeur mobile Google Tensor G3 fera son apparition. Il a déjà été repéré à plusieurs reprises mais on en sait encore un peu plus grâce à une fuite.

Une architecture CPU plus proche des standards

Le site Android Authority en donne un aperçu en affirmant que la puce, qui porte le nom de code Zuma, va changer de configuration CPU. L'organisation (atypique) en 2 + 2 + 4 coeurs (et utilisant des architectures ARM datées) va laisser place à un plus traditionnel 1 + 3 + 4 coeurs.

L'actuel processeur Tensor G2 des Pixel 7 et Pixel 7 Pro

Cela va permettre au processeur Google Tensor G3 de tirer pleinement partie du jeu d'instruction ARMv9 et de proposer des architectures plus récentes. On ne parle pas ici des nouveautés les plus récentes (ARM Cortex-X4, ARM Cortex-A720 et ARM Cortex-A520) qui ne seront pas disponibles avant l'an prochain mais tout de même de coeurs ARM Cortex-X3, ARM Cortex-A715 et ARM Cortex-510 que l'on retrouve dans les processeurs mobiles premium chez Qualcomm et MediaTek.

Cette migration vers des architectures plus récentes devrait assurer une solide progression des performances CPU et rapprocher le processeur des puces haut de gamme présentes dans les smartphones en 2022.

Elle permet dans le même temps de basculer vers une architecture purement 64-bit qui va dans le sens de l'histoire et doit permettre de se libérer de la gestion du 32-bit pour gagner en réactivité et simplicité du code.

Des innovations multiples pour améliorer la réactivité des Pixel

Android Authority note que le passage à ARMv9 va également permettre de renforcer la sécurité de la puce en utilisant les protocoles les plus récents comme les Memory Tagging Extensions (MTE) limitant les attaques sur la mémoire. Les Pixel 8 profiteraient ainsi d'une première intégration fonctionnelle sur Android.

Rendu supposé du Pixel 8

Mais ce n'est pas tout puisque la puce Google Tensor G3 profitera aussi d'une partie GPU plus puissante ARM Mali-G715 "Immortalis" et donc doté de capacités graphiques avancées comme le ray tracing et le VRS (Variable Rate Shading).

Cela permettra en outre d'assurer le support de l'encodage AV1 (jusqu'en 4K) en plus du H.264 et du HEVC, et la montée vers de l'enregistrement vidéo jusqu'en 8K. Un nouvelle génération de TPU (Tensor Processing Unit), nom de code Rio, est également attendue.

Le Tensor G3 profitera enfin d'un traitement des signaux spécifiques avec composant GXP déchargeant le GPU de certaines tâches et la puce pourra gérer le stockage UFS 4.0.

Ces différents éléments promettent déjà des gains en terme de réactivité et de fluidité d'usage. En revanche, la partie modem 5G devrait rester inchangée.