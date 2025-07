On commence avec l'écran PC gaming Philips Evnia 24M2N3200AM.

Ce moniteur IPS Full HD de 24 pouces offre un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 180 Hz, associé à un temps de réponse de 1 ms (GtG), pour une fluidité optimale et une latence minimale pour vos sessions de jeu. Passez facilement d’un préréglage dédié aux jeux FPS, de course ou RTS, ou personnalisez et enregistrez vos propres réglages pour une expérience sur mesure.

La technologie sans scintillement et la réduction de la lumière bleue contribuent à diminuer la fatigue oculaire et à améliorer le confort visuel lors de longues utilisations.

La luminosité de 300 cd/m² et le contraste de 1 300:1 assurent une image claire et dynamique. Côté connectique, il propose deux ports HDMI 2.0 et un DisplayPort 1.4 pour brancher facilement vos périphériques.

Le HDR 10 est également pris en charge.

Retrouvez l'écran Philips Evnia 24M2N3200AM à 109 € au lieu de 119 € en ce moment sur Amazon.



Et voici quelques autres promotions à ne pas manquer :

Robot aspirateur laveur Roborock Q10 S5 à 219,99 € soit -24% (10000 Pa, anti-emmêlement, levage des serpillières automatique, navigation PreciSense LiDAR, évitement d'obstacles, fréquence de vibration de 3000 tours/min, contrôle avec l'appli)





PC portable gaming Lenovo LOQ 15IRX10 à 949,99 € avec le code GAMERCDAV100 pour les membres Cdiscount à Volonté (15'' IPS FHD 144Hz, Core i5-13450HX 10 cœurs jusqu'à 4,60 GHz, RTX 5060 100W, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, sans Windows, WiFi 6, BT 5.2)

