En annonçant dès mi-août (au lieu d'octobre) ses nouveaux smartphones Pixel 9, on pouvait espérer voir arriver Android 15, la dernière évolution de l'OS mobile de Google, plus tôt cette année.

La présentation des smartphones n'en a pas fait mention et la nouvelle série reste pour le moment avec l'actuel Android 14. Des retards de développement semblent avoir décalé la date de mise à disposition et, selon les informations d'Android Authority, la prochaine version d'Android ne serait toujours pas finalisée.

Décalage entre lancement des Pixel et nouvel Android



Android 15 ne sera pas mis en service en août, pas plus qu'il ne le sera en septembre, et c'est finalement en octobre, comme Android 14 en 2023, qu'arrivera l'OS mobile.

Google avait pris l'habitude de lancer la nouvelle version d'Android en même temps que ses smartphones Pixel, créant une double annonce et un point de départ général pour l'écosystème Android et la préparation de la mise à jour chez les autres fabricants.

De fait, l'interface One UI 7.0 Beta de Samsung reposant sur Android 15 est toujours dans les limbes alors qu'elle devait être diffusée durant l'été et la mise à jour officielle pourrait finalement elle aussi suivre le calendrier habituel avec une mise à disposition en fin d'année pour les appareils mobiles les plus récents.

Problèmes de stabilité

Selon Android Authority, Android 15 semble souffrir de problèmes de stabilité qui sont en cours de correction, repoussant la mise à jour pour les Pixel vers le milieu du mois d'octobre si tout se passe bien.

Ce qui n'empêchera pas Google de l'étoffer ensuite à l'aide de nouvelles fonctions Feature Drops arrivant plus tard.