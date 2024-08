Google a dévoilé sa gamme de smartphones Pixel 9 dès mi-août avec la nouveauté d'une gamme étendue comprenant le Pixel 9 standard mais aussi le Pixel 9 Pro et le Pixel 9 Pro XL, sans oublier le Pixel 9 Pro Fold avec son affichage souple repliable.

La gamme s'attache toujours à proposer une expérience photo de haute qualité et toujours plus personnalisable et modifiable grâce aux pouvoirs de l'intelligence artificielle pour optimiser les paramètres ou éditer les clichés et vidéos.

Le Pixel 9 Pro XL parmi les meilleurs photophones du moment

DxOMark a fait passer sa batterie de tests au Pixel 9 Pro XL pour déterminer ses qualités photo et le résultat est plutôt très convaincant. Avec 158 points au classement général, il se retrouve en deuxième place ex aequo avec le Honor Magic6 Pro, dépassé seulement par le Huawei Pura 70 Ultra (163 points).

Avec ses trois modules photo (grand angle de 50 mégapixels, ultra grand angle de 48 mégapixels, et téléobjectif de 48 mégapixels) et sa puissante couche logicielle, il offre d'excellents résultats dans presque tous les scénarios d'usage, tant en photo qu'en vidéo.

DxOMark lui toruve notamment de belles qualités dans la préservation des détails à tous les niveaux de zoom, une netteté des clichés même dans les scènes en mouvement et sportives, de bons rendus en faible luminosité et une stabilisation efficace.

Le Pixel 9 au niveau des iPhone 15 Pro / Pro Max

Les rares mises en défaut peuvent concerner l'effet bokeh (le flou d'arrière-plan dans les portraits) parfois imprécis avec les capteurs principaux ou le capteur à selfie à l'avant et une perte de texture et de détails en faible luminosité en vidéo.

Le Pixel 9 Pro XL se retrouve ainsi en tête de classement, à quelque distance des iPhone 15 Pro et Pro Max qui ont obtenu 154 points chacun, 7èmes ex aequo...en attendant les résultats des iPhone 16 Pro et 16 Pro Max d'ici quelques semaines.

Résultats du Google Pixel 9 Pro chez DxOMark



154 points et 7ème position, c'est aussi ce qu'obtient le Pixel 9 standard dans le classement de DxoMark qui se retrouve ainsi dans le Top 10. Avec deux capteurs photo seulement, le smartphone parvient à offrir une expérience photo de qualité, seulement marquée par des capacités de zoom plus limitées, à défaut de disposer d'un module photo dédié et une stabilisation vidéo parfois prise en défaut.