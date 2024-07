Il y aura bien un successeur au smartphone pliant Pixel Fold durant le mois d'août pour l'événement Made by Google. Son existence est supposée depuis plusieurs mois, préparant une évolution dans le design qui marquera toute la future gamme Pixel 9.

Après les rendus officieux et les photos tirées des documents de certificaiton du smartphone, Google en profite pour faire directement les présentations avec le Pixel 9 Pro Fold qui voit ainsi sa dénomination confirmée.

Nouveau style, de l'IA à gogo

Cette appartenance à la gamme Pixel 9 lui apporte les éléments de design propres à la future série et qu'on avait pu deviner précédemment. Le plus visible reste le bloc photo à l'arrière qui abandonne le traditionnel bandeau horizontal pour un grand ensemble carré logeant deux groupes de capteurs posés l'un sur l'autre.

Le Pixel 9 Pro Fold conservera le format de son prédécesseur avec un affichage souple interne se repliant comme un livre. Google n'est pas encore lancé dans l'aventure d'un Pixel Flip plus compact.

Le teaser de Google fait la part belle à l'intelligence artificielle en mettant en scène son IA Gemini et en la chargeant de rédiger une lettre à un ancien smartphone que le Pixel 9 Pro Fold viendrait remplacer et s'est trouvé un mojo : "Oh hi, AI" pour vanter les mérites de l'IA générative embarquée dans son smartphone pliant et plus généralement dans toute la gamme Pixel 9.

Processeur Tensor G4 et prix toujours premium

Le smartphone pliant est attendu avec un processeur Google Tensor G4 à bord et potentiellement jusqu'à 16 Go de RAM pour pouvoir laisser s'exprimer l'IA embarquée.

Il disposerait d'une batterie de 4630 mAh avec toujours une charge filaire pas très rapide de 23W. Et le smarpthone profitera bien sûr du nouvel OS mobile Android 15.

La fuite des tarifs de la gamme Pixel 9 laisse entendre que le Pixel 9 Pro Fold sera commercialisé à 1899 € (256 Go de stockage) ou 2029 € (512 Go de stockage).