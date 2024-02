Google a fait son entrée sur le segment des smartphones pliants avec le Pixel Fold lancé sur certains marchés l'an dernier. Un nouveau modèle serait en préparation et pourrait profiter directement du même processeur Tensor G4 que les futurs Pixel 9, sautant une génération par rapport au modèle actuel.

Le Pixel Fold 2 profiterait potentiellement de 16 Go de RAM, peut-être pour s'accommoder d'une partie IA plus étoffée, notamment avec de l'IA générative comme le propose déjà Samsung et sans doute bientôt Apple.

Le nouveau design semble se confirmer

Alors que les smartphones Pixel sont reconnaissables depuis plusieurs générations par leur bandeau intégrant les capteurs photo à l'arrière, une image en fuite du Pixel Fold 2 suggère que la disposition du bloc photo va changer.

Ce nouveau design est repris dans une série de rendus du Pixel Fold 2 proposée par le leaker OnLeaks et le site Smartprix. Le prochain smartphone pliant de Google aurait donc un bloc photo rectangulaire logeant trois capteurs photo et un module supplémentaire, ainsi que le flash.

Plus carré, toujours très fin

Déplié, le Pixel Fold 2 montrera un affichage interne presque carré de 7,9 pouces de diagonale environ avec un capteur photo invisible car logé sous l'écran et des angles arrondis. Il sera accompagné d'un affichage externe poinçonné pour un usage même lorsque l'appareil est replié.

Le smartphone restera plutôt fin puisque l'on parle de 5,27 mm d'épaisseur lorsqu'il est ouvert et donc 10,54 mm d'épaisseur une fois refermé, pour un écran externe offrant une diagonale de 6,4 pouces.

Il reste à voir si le smartphone sera de nouveau présenté durant l'événement Google I/O 2024 ou bien s'il profitera d'une nouvelle fenêtre plus tardive et à proximité de la série Pixel 9 qui garderait le bandeau traditionnel pour les capteurs photo à l'arrière.