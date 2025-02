L'événement annuel Google I/O prend chaque année un peu plus d'importance à l'heure de l'intelligence artificielle. Si les annonces autour d'Android et de nouveaux smartphones Pixel y sont régulières, la firme en profite désormais pour présenter ses dernières innovations en matière d'IA.

L'an dernier, Google n'avait par exemple pas lésiné sur les annonces autour de son IA Gemini et de nouvelles capacités comme le Project Astra et sur les performances de ses nouveaux modèles d'IA.

Android 16 et Pixel 9a

L'événement Google I/O 2025 est désormais annoncé pour les 20 et 21 mai 2025 et il sera sans doute une nouvelle fois le lieu d'annonces importantes. A moins d'une surprise précoce, on peut logiquement s'attendre à la présentation officielle d'Android 16, la nouvelle évolution de son OS mobile qui montre déjà ce dont elle est capable via plusieurs developer previews et une première beta en janvier avant l'arrivée imminente d'une seconde.

L'OS de Google sera-t-il pour autant lancé plus tôt que d'habitude ? La rumeur a couru mais reste contradictoire. Google pourrait aussi en dire plus sur Wear OS 6, la plate-forme destinée aux montres connectées.

Le Google I/O 2025 pourrait aussi servir de tremplin pour l'annonce du Pixel 9a, le cinquième membre de la famille Pixel 9 positionné en milieu de gamme et dont la fenêtre de lancement est traditionnellement fixée au printemps.

Rendu supposé du Pixel 9a (credit : @OnLeaks / Android Headlines)

Les fuites ont déjà presque tout dévoilé du smartphone, de son design abandonnant l'habituel bandeau du capteur photo pour une fusion des modules dans la coque à la fiche technique qui conservera le processeur Tensor G4 mais fera les habituelles concessions par rapport aux modèles standard de la gamme.

Et qui sait, Google pourrait à nouveau dévoiler les premiers détails de la génération suivante, c'est à dire la gamme Pixel 10 qui devrait profiter d'une puce Tensor G5 repensée en profondeur.

L'intelligence artificielle, nouveau sujet dominant

L'effervescence autour de l'IA, la forte concurrence qui se joue sur le secteur et les enjeux stratégiques grandissants qui en émergent font que l'intelligence artificielle sera sans doute toujours une thématique puissante et potentiellement dominante de la future conférence.

Sur la page officielle du Google I/O, les outils IA (Gemma, Google AI Studio, NotebooksLM) sont d'ailleurs largement mis en avant tandis qu'un jeu de logique était proposé pour deviner la date de l'événement.

Ce jeu a d'ailleurs été conçu avec Google AI Studio et Gemini 1.5 Flash pour la création des énigmes du jeu. "C'est quelque chose que nous aurions pu faire manuellement mais cela aurait pris beaucoup plus de temps à mettre en oeuvre", indique Google sur son blog.

Rendez-vous donc en mai pour découvrir les nouveautés de Google en matière de mobilité et d'intelligence artificielle. La concurrence pourrait même être incitée à multiplier les annonces à proximité de l'événement pour rappeler sa présence.