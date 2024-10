Dès le mois d'août, Google a dévoilé sa gamme de smartphones Pixel 9 avec processeur maison Tensor G4, composée cette année de trois modèles (Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL) et du Pixel 9 Pro Fold, successeur du Pixel Fold.

Comme à son habitude, la firme ajoutera plus tard un modèle Pixel 9a reprenant les grandes lignes de la série mais positionné en milieu de gamme. Le design du futur smartphone a été diffusé début octobre via le leaker @OnLeaks et le site Android Headlines, montrant un bloc photo plutôt particulier.

Abandonnant le bandeau et même l'épaisseur débordant de la coque, le Pixel 9a devrait proposer un ovale entourant deux capteurs photo et dépassant à peine de la coque.

Tensor G4, grande batterie mais petite charge filaire

Le même site Android Headlines propose maintenant des caractéristiques plutôt détaillées du smartphone en évoquant la présence d'un affichage 6,3 pouces Actua avec rafraîchissement d'écran 120 Hz et poinçon pour le capteur photo avant.

On trouvera à bord le SoC Tensor G4 des Pixel 9 associé à 8 Go de RAM et le choix entre 128 ou 256 Go de stockage. Pour rappel, ce processeur est très proche de celui de l'an dernier avec un effort d'optimisation sur la partie IA.

Le Pixel 9a profitera d'une batterie de capacité 5000 mAh, plus conséquente que celle du Pixel 8a (4500 mAh) mais toujours avec une charge filaire limitée à 18W et sans fil à 7,5W (Qi).

Les tranches droites et l'écran plat facilitent l'insertion d'une batterie plus grande mais la capacité supplémentaire sera sans doute surtout à épauler les fonctions d'intelligence artificielle de l'appareil mobile.

Capteur photo de 48 mégapixels

Comme attendu, le Pixel 9a passerait à un module photo principal stabilisé de 48 mégapixels alors qu'il était de 64 mégapixels sur le Pixel 8a. Ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle si le capteur offre des photosites plus gros que 0,8 µm pour capter plus de lumière et générer moins de bruit.

Il sera accompagné d'un capteur ultra grand angle de 13 mégapixels et le bloc photo pourra ainsi répondre à une majorité de scénarios d'usage. Le Pixel 9a offrira enfin une épaisseur de 8,9 mm pour un poids raisonnable de 186 grammes.

Bonne nouvelle, le prix resterait inchangé, au moins aux Etats-Unis. Le Pixel 9a resterait donc toujours proposé au même tarif de 499 dollars, ce qui le met à bonne distance du Pixel 9 et constitue ainsi une offre d'ouverture de gamme à considérer.