Pour la série Pixel 9, Google n'a pas lésiné sur les modèles. Trois smartphones ont été annoncés : Pixel 9 , Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL, auxquels il faut ajouter le Pixel 9 Pro Fold, remplaçant du Pixel Fold et qui prend plus clairement position au sein de la nouvelle série.

A ces quatre appareils mobiles, il faudra ajouter le traditionnel cinquième qui arrive un peu plus tard : le Pixel 9a reprenant le design et une partie des caractéristiques des modèles de référence tout en constituant une proposition au tarif plus bas.

Pixel 9a, du changement sur le bloc photo

Le Pixel 9a est attendu en mai prochain avec une annonce pour l'événement Google I/O mais il apparaît déjà en rendus détaillés grâce à @OnLeaks et au site Android Headlines.

Alors que les Pixel 9 et 9 Pro ont un bandeau des capteurs photo redessiné, celui du Pixel 9a serait minimaliste avec des modules photo sortant à peine du dos et simplement cerclés d'un ovale simplement dessiné sur la coque. Voilà qui change !

Toujours en milieu de gamme

On trouvera toujours deux capteurs photo, un grand angle et un ultra grand angle. A l'avant, le capteur à selfie est logé dans un poinçon centré et l'écran semble entouré d'une bordure assez visible.

Le Pixel 9a aura l'avantage d'être livré directement avec Android 15, qui ne sera disponible que le 15 octobre pour les smartphones Pixel 9 et plus anciens éligibles. Pour le reste, la formule générale devrait rester similaire à celle des générations précédentes avec un affichage 6,1 pouces AMOLED, un processeur Tensor G4 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et une batterie de 4500 mAh pour alimenter le tout.