Après l'entrée de Google sur le segment des smartphones pliants avec le Pixel Fold lancé en 2023, un nouveau modèle se prépare sans doute à lui succéder et certaines informations commencent à transpirer.

Du processeur Tensor G2 du Pixel Fold, la nouvelle version pourrait basculer directement vers la puce Tensor G4 qui prendra place dans les smartphones Pixel 9, trahissant peut-être un nouveau calendrier de lancement qui ne se ferait plus sur le printemps mais sur le second semestre.

Le Pixel Fold 2 pourrait aussi accueillir jusqu'à 16 Go de RAM, un record pour un modèle Pixel, et du stockage en UFS 4.0. Au-delà de ces premières données, le site Android Authority diffuse une image potentielle du Pixel Fold 2.

Changement de ratio d'écran souple

Elle montre un smartphone se repliant toujours comme un livre, avec un affichage souple interne et un écran externe poinçonné permettant de l'utiliser même replié. Il y aurait tout de même de subtiles différences : l'affichage externe profiterait de bordures plus fines tandis que l'écran souple interne aurait un format plus proche d'un carré une fois déplié.

Image supposée du Pixel Fold 2 (credit : Android Authority)

Ces petits changements permettraient de mieux s'accommoder de la compatibilité des applications avec le grand écran interne. Google avait dû ruser pour le Pixel Fold et développer une fonction spéciale au sein d'Android 14 pour assurer l'affichage de certaines applications.

Du nouveau pour le bloc photo

Mais la grande nouveauté viendrait de l'abandon de la barre logeant les modules photo et divers capteurs, signe distinctif des Pixel depuis la nouvelle direction stylistique imprimée par Google ces dernières années.

Les modules photo seraient réarrangés en deux rangées dans un bloc rectangulaire, avec quatre capteurs visibles. On devrait trouver le traditionnel trio grand angle, ultra grand angle et téléobjectif tandis que le quatrième capteur n'est pas précisé.

Il pourrait s'agir d'un module infrarouge ou d'un capteur ToF (Time of Flight). Pour le reste, le Pixel Fold 2 opterait pour un châssis en aluminium et des angles arrondis rappelant ceux des rendus du Pixel 9 et du Pixel 9 Pro de ces derniers jours.