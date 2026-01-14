Google franchit une étape décisive en déplaçant non seulement la fabrication, mais aussi le développement de ses smartphones haut de gamme au Vietnam. Cette manœuvre stratégique, qui concerne les futurs Pixel, vise à bâtir une chaîne d'approvisionnement complète hors de Chine, un mouvement qui fait écho aux initiatives d'Apple en Inde et redessine la carte de la production technologique.

Le géant américain a décidé d'intensifier sa stratégie de diversification de sa chaîne d'approvisionnement. Jusqu'à présent, même si l'assemblage de certains modèles était déjà effectué hors de Chine, les étapes cruciales du développement restaient l'apanage de l'Empire du Milieu. Ce temps est désormais révolu pour les appareils les plus stratégiques de la gamme.

Une délocalisation bien plus profonde qu'il n'y paraît

Le changement annoncé par Google va au-delà du transfert de lignes d'assemblage. L'entreprise va désormais piloter l'intégralité du processus dit de New Product Introduction (NPI) au Vietnam pour ses modèles phares.

Cette phase critique englobe la conception, la vérification des processus de production et les ajustements fins avant la fabrication de masse, un gage de maîtrise totale.

Concrètement, cela signifie que les futurs Pixel 11, Pixel 11 Pro et même le Pixel Fold seront développés « à partir de zéro » sur le sol vietnamien. Des centaines d'ingénieurs et des investissements matériels lourds sont nécessaires pour une telle opération, ce qui témoigne de l'engagement de Google dans cette transition.

Seule la gamme plus accessible, la série Pixel A, conservera pour l'instant ses phases de développement en Chine.

Pourquoi cette migration stratégique vers le Vietnam ?

Cette décision s'inscrit dans un contexte de tensions géopolitiques et de volonté de sécurisation des chaînes logistiques. En réduisant sa dépendance à la Chine, Google minimise les risques liés aux conflits commerciaux et aux perturbations potentielles. C'est une stratégie de résilience que de nombreuses entreprises technologiques adoptent pour garantir leur avenir.

Le choix du Vietnam est logique. Le pays est devenu une alternative de premier plan, bénéficiant d'une main-d'œuvre qualifiée et d'un écosystème industriel en pleine croissance.

Google y assemblait déjà une partie de ses appareils et y menait des processus de vérification, ce qui rend cette montée en puissance à la fois logique et réalisable selon les experts du secteur.

Quelles conséquences pour l'avenir de la gamme ?

Pour les consommateurs, ce changement ne devrait pas avoir d'impact visible à court terme. Cependant, il ancre durablement la production des fleurons de Google en dehors de la Chine, suivant une trajectoire similaire à celle d'Apple avec ses iPhone en Inde.

Cette diversification pourrait, à terme, garantir une meilleure stabilité des lancements et des stocks.

L'enjeu est désormais de savoir si cette nouvelle base industrielle permettra à Google d'accélérer son innovation pour concurrencer encore plus férocement les géants du marché.