C'est un petit bouton qui pourrait changer (un peu) notre rapport aux publicités sur Google. Le géant de la recherche a annoncé une refonte de l'affichage de ses résultats sponsorisés. Au programme : un regroupement plus clair des annonces et, surtout, la possibilité de les masquer. Une avancée pour l'utilisateur ? Oui, mais avec une nuance de taille : il faudra d'abord les avoir vues.

Comment fonctionne ce nouveau système ?

Le changement est double. D'abord, fini les multiples petites mentions "Sponsorisé" disséminées au-dessus de chaque lien publicitaire. Désormais, toutes les annonces textuelles (jusqu'à quatre maximum) seront regroupées dans un seul et même encart, surmonté d'une étiquette unique "Résultats sponsorisés". Cette étiquette restera d'ailleurs visible lorsque l'on fait défiler la page.





Ensuite, et c'est la principale nouveauté, un bouton "Masquer les résultats sponsorisés" apparaîtra à la fin de ce bloc. Un clic, et la section publicitaire se replie, laissant place aux résultats de recherche organiques.

Est-ce une vraie victoire pour l'utilisateur ?

Sur le papier, c'est un pas en avant. Google offre enfin une option pour faire le ménage sur sa page de résultats et améliorer l'expérience utilisateur. Mais dans les faits, c'est une victoire en demi-teinte. Le bouton pour masquer les publicités est astucieusement placé après le bloc d'annonces. Il faudra donc obligatoirement faire défiler l'intégralité des liens sponsorisés pour pouvoir les cacher.





Une concession calculée, qui permet à Google de préserver l'essentiel : la visibilité de ses publicités, qui constituent le cœur de son modèle économique.

Pourquoi Google fait-il ce changement maintenant ?

Cette décision s'inscrit dans un long historique de critiques sur la manière dont Google présente ses publicités. Au fil des ans, l'entreprise a été accusée de rendre la distinction entre liens payants et résultats "organiques" de plus en plus floue. Le cadre coloré d'autrefois a laissé place à une simple mention "Sponsorisé", qui a elle-même remplacé le mot "Annonce".



Ce nouvel affichage, qui se veut plus clair, est une réponse à cette pression constante. C'est un moyen pour Google de dire "regardez, nous sommes transparents", tout en s'assurant que les publicités restent bien visibles au premier coup d'œil.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand cette fonctionnalité sera-t-elle disponible ?

Le déploiement est en cours à l'échelle mondiale, sur mobile comme sur ordinateur. Il devrait être visible pour tous les utilisateurs dans les prochains jours.

Cela concerne-t-il aussi les publicités Shopping ?

Oui, le principe de regroupement s'appliquera aussi aux autres formats publicitaires. Les annonces Google Shopping, par exemple, seront désormais regroupées sous une étiquette "Produits sponsorisés".

Peut-on masquer les publicités par défaut ?

Non, ce n'est pas possible. Le bouton permet de masquer les publicités pour la recherche en cours, mais elles réapparaîtront par défaut lors de votre prochaine recherche. L'action doit être répétée à chaque fois.