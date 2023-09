Tout le monde attendait la version finale Android 14 ce 6 septembre avec une diffusion préliminaire sur les smartphones Pixel et Pixel Fold ainsi que la Pixel Tablet avant sa présence native sur la nouvelle gamme Pixel 8, mais le calendrier semble avoir été bousculé.

Pour faire bonne mesure, Google a annoncé des modifications dans les Google Apps et un renouvellement de l'identité visuelle d'Android, sans rien évoquer concernant l'arrivée de la nouvelle évolution majeure du système d'exploitation mobile.

Les betas avaient pourtant suivi le parcours habituel et les indications de Google en août suggéraient un lancement pour début septembre, attendu également par les fabricants OEM.

Android 14 mystérieusement repoussé

Selon Mishaal Rahman sur Twitter, le lancement d'Android 14, toutes versions confondues (Pixel, versions OEM, AOSP pour l'open source) est repoussé au 4 octobre 2023.

C'est aussi la date pour la présentation officielle des smartphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro et Google devrait donc conjuguer les deux événements et tout dévoiler en même temps.

La raison de ce report n'est pas connue, même si ce n'est pas la première fois que Google lance une version d'Android en octobre : c'était déjà le cas pour Android 12 en 2021, même si la tendance des dernières années porte plutôt sur une mise à disposition en août ou septembre.

Android 14 retardé sur les smartphones hors Pixel ?

Mishal Raaman précise que les détails des vulnérabilités concernant Android 14 ne seront pas publiés avant le 4 octobre, ce qui confirme là encore que la version stable ne sera pas disponible avant cette date.

Les possesseurs de smartphones et produits Pixel vont devoir prendre leur mal en patience même si la dernière beta 5 offre déjà une certaine stabilité. Le report du lancement d'Android 14 pourrait surtout avoir des conséquences sur les calendriers de mise à jour des autres fabricants de smartphones Android.

OnePlus avait par exemple prévu de présenter sa surcouche OxygenOS 14 reposant sur Android 14 dès le 25 septembre. Le calendrier va sans doute devoir évoluer.

Google n'ayant rien promis ni fixé de date précise pour Android 14, il n'y a techniquement pas de retard officiel pour la diffusion de son OS mobile.