Les smartphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro seront bientôt les nouvelles propositions de référence de Google et les fuites ont déjà dévoilé le design et une grande partie de la fiche technique.

La firme a elle-même livré des indications sur ses prochains modèles en montrant à quoi ils ressembleront et une image de presse diffusé par erreur (ou pas) il y a quelques jours a de nouveau confirmé les attentes.

Pixel 8, Google Tensor G3 et Android 14

Les Pixel 8 et 8 Pro reprendront le style spécifique de la gamme avec leur bandeau horizontal dépassant de la coque pour loger les capteurs photo, deux pour le Pixel 8 et trois pour le Pixel 8 Pro qui profite d'un zoom périscopique.

La nouveauté viendra aussi du processeur Google Tensor G3 toujours plus orienté vers les capacités d'intelligence artificielle que les performances brutes. La partie photo sera toujours très soignée avec de nouveaux modules plus performants et de multiples fonctionnalités pour optimiser les clichés dans toutes les situations.

Les smartphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro viennent d'ailleurs de passer les certifications de la FCC, signalant une annonce et une commercialisation sous peu.

Après des mois de rumeurs et d'informations en fuite, la série Pixel 8 s'apprête à être présentée officiellement. Comme d'habitude, c'est durant le mois d'octobre que se jouera son officialisation.

Et une Pixel Watch 2 ?

Google annonce ainsi une conférence de presse pour le 4 octobre 2023 à New York. Traditionnellement, cela donnera également le coup d'envoi pour la plateforme Android 14 qui se retrouvera assez vite sous forme de mise à jour pour les smartphones haut de gamme de plusieurs fabricants dès la fin de l'année puis largement en 2024.

La conférence de presse devrait également être l'occasion de présenter une nouvelle montre connectée Pixel Watch 2. Quelques informations ont déjà transpiré à propos de la smatwatch sous Wear OS, comme la présence d'un processeur Snapdragon W5+ Gen 1 plutôt qu'un Exynos, un capteur de mesure du stress et de température corporelle ou des cadrans toujours plus personnalisables.