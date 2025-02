On commence avec le PC portable gaming Lenovo LOQ 15ARP9.

Propulsé par le processeur Ryzen 7 7435HS atteignant jusqu'à 4,5 GHz, et accompagné de la GeForce RTX 4060, il garantit des performances exceptionnelles, que ce soit pour le gaming, la création ou le multitâche.

Son écran IPS FHD de 15,6 pouces avec une luminosité de 300 nits et un traitement anti-reflets assure un affichage net et confortable en toutes circonstances.

Avec 24 Go de RAM DDR5, bénéficiez d’une fluidité sans compromis, même lors de l'exécution d'applications gourmandes.

Le PC intègre également un SSD de 512 Go et prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2.

Retrouvez le Lenovo LOQ 15ARP9 en promotion à 999,99 € au lieu de 1 399,99 €, soit une remise de 29 % sur la Fnac.



Et voici quelques autres belles promotions à découvrir :

Enceinte Bluetooth portable Tronsmart Bang Max à 109,99 € avec le code NNNFRTBMS (130W, système audio à 3 voies, différents modes d'éclairage, IPX6, autonomie jusqu'à 24h, couplage stéréo, réglages avec l'appli)



Découvrez notre test de la Tronsmart Bang Max.

