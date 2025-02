Microsoft et OpenAI finalisent actuellement les préparatifs pour le déploiement des nouveaux modèles d'IA GPT-4.5 et GPT-5. Le 12 février dernier, Sam Altman, le patron et cofondateur d'OpenAI, a évoqué une disponibilité de GPT-4.5 d'ici quelques semaines, et dans le courant des prochains mois pour GPT-5.

GPT-4.5 : un modèle de transition avant GPT-5

Au nom de code Orion, GPT-4.5 constituera une étape intermédiaire avant GPT-5 et vers un système plus polyvalent. D'après The Verge, c'est une affaire de jours avant l'arrivée de GPT-4.5 sur l'infrastructure de Microsoft.

Plus performant que GPT-4, le modèle GPT-4.5 sera centré sur les possibilités de traitement et d'analyse. Il s'agira du dernier modèle d'OpenAI à ne pas exploiter la technique de chain-of-thought. Cette technique est utilisée pour améliorer les capacités de raisonnement des grands modèles de langage.

Microsoft met en place des ressources serveurs pour GPT-4.5 et l'hébergement du modèle pourrait donc commencer d'ici peu.

GPT-5 : une avancée majeure pour la simplification

Toujours selon The Verge, GPT-5 est attendu pour fin mai 2025 par Microsoft et son arrivée serait susceptible de coïncider avec la tenue de la conférence annuelle Build du groupe de Redmond… la même semaine que la conférence annuelle Google I/O.

GPT-5 devrait largement bousculer l'utilisation de ChatGPT en intégrant le modèle de raisonnement o3 - qui ne sera finalement pas fourni en tant que modèle de raisonnement indépendant - et en unifiant les modèles des séries « o » et « GPT ».

Les promesses sont une simplification de l'expérience utilisateur au sein de ChatGPT, en ne nécessitant plus de choisir un modèle spécifique en amont. « Nous détestons le sélecteur de modèles autant que vous et nous voulons revenir à une intelligence unifiée magique », a écrit Sam Altman.

Une automatisation avancée

Hormis l'assimilation de GPT-4.5 et GPT-5 dans ses services, Microsoft planche sur sa propre version d'un agent IA de type Operator et permettant d'interagir directement avec des interfaces web à la manière d'un humain.

Directeur de l'exploitation chez OpenAI, Brad Lightcap vient d'annoncer que ChatGPT compte 400 millions d'utilisateurs par semaine et son investisseur Microsoft ne veut certainement pas être en reste avec Copilot.

Brad Lightcap a confirmé que les utilisateurs gratuits de ChatGPT auront un accès illimité à GTP-5 dans une version au niveau d'intelligence standard. À voir ce que proposera Microsoft via Copilot.