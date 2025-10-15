GrapheneOS, le système d'exploitation Android axé sur la sécurité, va mettre fin à son partenariat exclusif avec les Google Pixel. Un accord avec un "grand constructeur" permettra bientôt d'installer l'OS sur de nouveaux appareils phares équipés de puces Snapdragon (et non plus seulement Google Tensor), élargissant son horizon.

GrapheneOS s'est imposé comme la référence des systèmes d'exploitation Android pour quiconque place la sécurité et la confidentialité au-dessus de tout. Sa promesse : une expérience Android "dé-googlisée", purgée des services de la firme de Mountain View et renforcée contre les vulnérabilités.

Mais cette sécurité avait un prix : une compatibilité limitée exclusivement à la gamme de smartphones Pixel de Google, les seuls jugés suffisamment robustes pour répondre à son cahier des charges drastique.

Un partenariat stratégique pour s'émanciper de Google

L'équipe de développement a confirmé travailler depuis juin 2025 avec un "grand constructeur Android" pour porter GrapheneOS sur ses futurs modèles. Cette collaboration, qui devrait se concrétiser d'ici 2026 ou 2027, devrait étoffer la diffusion de l'OS mobile.

Les appareils concernés seront des modèles phares, propulsés par des puces Snapdragon, un changement notable par rapport aux processeurs Tensor conçus en interne par Google.

Pourquoi maintenant et qui est le partenaire mystère ?

Cette décision fait suite à des critiques publiques de GrapheneOS envers Google concernant les délais de déploiement des correctifs de sécurité. En s'associant à un autre fabricant, le projet espère obtenir un accès plus rapide aux patchs et ainsi maintenir son haut niveau d'exigence de manière plus indépendante.

Les spéculations vont bon train quant à l'identité de ce partenaire, mais le nom de Nothing, souvent cité pour sa politique d'ouverture du bootloader, semble écarté car l'entreprise n'est pas encore considérée comme un acteur majeur du secteur.

Quel avenir pour les utilisateurs de Pixel ?

Pour les possesseurs actuels de Pixel sous GrapheneOS, rien ne change. Le support est maintenu jusqu'à la fin de vie des appareils, Pixel 10 compris.

La question reste cependant en suspens pour la série Pixel 11. Cette nouvelle alliance garantit surtout une chose : les utilisateurs en quête de confidentialité auront bientôt un choix matériel plus large, avec des appareils dont le prix devrait être "similaire" à celui des Pixel.

L'identité du partenaire reste la principale inconnue de cette équation, en attendant les prochaines indiscrétions.