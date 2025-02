Voici tout d'abord le graveur laser Mecpow X3 5W.

Avec sa conception en alliage d’aluminium, le Mecpow X3 est équipé d'un laser à diode de 5W, offrant une focalisation précise de 0,05 x 0,07 mm et une précision de gravure de 0,01 mm.

La petite taille de son spot, combinée à des impulsions courtes, génère une puissance de crête élevée qui améliore la précision et la profondeur des gravures et découpes. Il peut ainsi couper des planches de bois et d'acrylique jusqu'à 8 mm d'épaisseur, tout en atteignant une vitesse de gravure impressionnante de 10 000 mm/min.

Le X3 intègre un capteur de flamme et un capteur gyroscopique, capables de déclencher une alarme et d’arrêter immédiatement la machine en cas d'incendie ou d'inclinaison excessive. Des interrupteurs de fin de course évitent tout dépassement des limites de sécurité, tandis qu'un bouton d’arrêt d’urgence permet d’interrompre le fonctionnement à tout moment.

Le réglage de la mise au point est rapide et simplifié grâce à un laser à focale fixe et un écran de mise au point dédié. Il suffit d’abaisser la tête laser jusqu'à ce qu'elle touche l’écran de mise au point posé sur l’objet, puis de retirer celui-ci pour obtenir un réglage optimal.

Pour une meilleure protection des yeux, le graveur est équipé d’un écran laser qui filtre efficacement la lumière diffuse du spot laser. Une paire de lunettes de sécurité est également fournie pour une protection supplémentaire.

Retrouvez le graveur laser Mecpow X3 5W à 119 € grâce au code NNNFRMX3 sur Geekbuying, avec livraison gratuite depuis la Pologne.





Ce n'est pas fini ! D'autres promotions intéressantes vous attendent, comme par exemple :

Et jetez aussi un œil à notre top 3 des promos d'aujourd'hui (montre connectée HUAWEI Watch GT 5, barre de son LG SQC4R et smartphone ASUS ROG Phone 9 Pro), à nos bons plans consacrés aux enceintes portables de fête ou encore à notre sélection des meilleures offres Fnac / Darty de la semaine !