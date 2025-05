Difficile de ne pas ressentir un frisson à la simple évocation de "Half-Life 3". Pourtant, chaque nouvelle vague de rumeurs concernant le titre mythique de Valve doit être accueillie avec la plus grande circonspection. Les dernières en date, relayées par plusieurs médias, parlent d'un état de développement qui dépasserait toutes les attentes, mais l'historique de la franchise incite à ne pas s'emballer trop vite.

L'Arlésienne du jeu vidéo : un historique de l'attente

Pour comprendre l'effervescence (et la méfiance) que suscite la moindre rumeur autour d'Half-Life 3, il faut remonter à 2007. Half-Life 2: Episode Two se terminait sur un cliffhanger insoutenable, laissant des millions de joueurs dans l'attente d'une suite qui n'est jamais venue. Au fil des années, le silence de Valve a transformé le jeu en véritable mythe, alimentant théories, espoirs déçus et fausses pistes. L'arrivée en 2020 de Half-Life: Alyx, un épisode en réalité virtuelle acclamé par la critique, a prouvé que Valve n'avait pas totalement oublié sa licence phare. Ce titre a ravivé la flamme chez les fans, mais n'était toujours pas la conclusion attendue par tant de joueurs.

Depuis, le titre est supposément en développement du côté de Valve sous le nom de code HLX, et selon l'insider Tyler McVicker, il serait désormais suffisamment avancé pour envisager une annonce, ainsi qu'une sortie cette année...

Les nouvelles rumeurs : que disent les 'insiders' ?

Selon ces sources non officielles, le développement de Half-Life 3 serait à un stade très avancé. Certaines rumeurs indiquent que le jeu serait entièrement jouable en interne chez Valve, tandis que d'autres, plus audacieuses encore, affirment qu'il serait carrément terminé. Ces mêmes sources spéculent sur une possible annonce officielle qui pourrait intervenir "cette année" pour une **sortie** qui interviendrait également en 2025 ou peu après.

La place laissée par GTA 6 initialement attendu en fin d'année, mais reporté à mai 2026 pourrait encourager les éditeurs à boucler certains projets plus tôt que prévu et à revoir leur calendrier de sortie... Dans cette optique, Valve pourrait bien tenter le coup et lancer Half-Life 3 d'ici la fin d'année... voire début d'année 2026 au pire.

Toujours selon les rumeurs, Half Life 3 serait bien un jeu à part entière, et pas un épisode en VR.

L'insider évoque le fait que le jeu serait en phase d'optimisation. Il profiterait d'une forme de génération procédurale limitée au placement dynamique des entités et non pour la génération de cartes, un sujet qui faisait débat il y a quelques mois. Enfin, il se fit que Chell, l'héroïne de Portal pourrait apparaitre dans le titre, un clin d'oeil qui pourrait également être l'occasion d'évoquer un éventuel Portal 3.

Entre espoir et prudence : faut-il y croire cette fois ?

Face à de telles affirmations, l'enthousiasme est compréhensible, mais la prudence doit dominer. Le passif de Half-Life 3 en matière de rumeurs infondées est considérable. Valve est une société connue pour sa discrétion et sa capacité à annuler des projets même très avancés si la qualité n'est pas jugée suffisante. Pour l'heure, aucune information officielle n'est venue étayer ces nouvelles fuites. Tant que Gordon Freeman ne s'affiche pas sur un écran lors d'une annonce en bonne et due forme par Valve, ces rumeurs, aussi excitantes soient-elles pour le monde des jeux vidéo, doivent être considérées comme telles : des spéculations à prendre avec d'infinies précautions.