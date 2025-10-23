Après Disney+ et Netflix, c'est au tour de HBO Max de serrer la vis. La plateforme de streaming de Warner Bros. Discovery a annoncé ce mardi 21 octobre une nouvelle augmentation du prix de tous ses abonnements aux États-Unis.

Une décision qui n'est pas une surprise dans un secteur qui cherche désespérément la rentabilité, mais qui positionne désormais le service comme l'un des plus chers du marché, dépassant même son principal rival sur certaines offres.

Quels sont les nouveaux tarifs aux États-Unis ?

La hausse, qui s'applique dès maintenant pour les nouveaux abonnés et dans un mois pour les clients actuels, est généralisée. L'abonnement HBO Max Premium culmine désormais à 22,99 $ par mois (soit 2 $ de plus). Mais le changement le plus symbolique concerne l'offre Standard, qui passe à 18,49 $ et devient donc plus chère que son équivalent chez Netflix (17,99 $). Même la formule avec publicité augmente d'un dollar.





Avec cette nouvelle grille, HBO Max confirme la tendance de fond du marché : l'ère du streaming "pas cher" est bel et bien révolue.

La France est-elle la prochaine sur la liste ?

Pour l'instant, cette vague de hausses ne concerne que les États-Unis, mais il serait naïf de penser que la France sera épargnée. Arrivée dans l'Hexagone à l'été 2024, la plateforme y pratique des tarifs bien plus bas qu'outre-Atlantique (13,99 € pour l'offre Premium). Cet écart de prix ne pourra pas durer éternellement.





Le défi pour HBO Max est de taille. Avec seulement 7 % de part de marché en France, loin derrière Netflix, Prime Video et Disney+, la plateforme peut-elle se permettre d'augmenter ses prix sans avoir encore un catalogue aussi indispensable que ses concurrents ? C'est le pari risqué de Warner Bros. Discovery.

Pourquoi cette augmentation maintenant ?

Cette nouvelle hausse des prix intervient dans un contexte particulièrement agité pour sa maison mère, Warner Bros. Discovery. Le groupe est en pleine restructuration et n'exclurait pas une vente ou une fusion à l'horizon 2026. Des noms comme Paramount Skydance, Comcast ou même Netflix circuleraient comme potentiels repreneurs.





Dans ce jeu de chaises musicales, augmenter la rentabilité de HBO Max est une priorité absolue, que ce soit pour rendre la mariée plus belle avant une vente ou pour prouver la valeur de l'actif. Quoi qu'il arrive, c'est l'abonné qui risque de payer la note finale.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels sont les nouveaux prix de HBO Max aux États-Unis ?

Les nouveaux tarifs mensuels sont : 10,99 $ pour l'offre "Basic" avec publicité, 18,49 $ pour l'offre "Standard", et 22,99 $ pour l'offre "Premium".

Quand les prix augmenteront-ils en France ?

Aucune date n'a été officiellement annoncée par Warner Bros. Discovery pour la France. Cependant, l'augmentation aux États-Unis rend une hausse des tarifs en Europe, et donc en France, très probable dans les mois à venir.

Quelles sont les séries phares à venir sur HBO Max ?

Pour justifier une future hausse de prix et attirer de nouveaux abonnés, HBO Max mise sur des productions très attendues comme "A Knight of the Seven Kingdoms" (un nouveau spin-off de Game of Thrones), les nouvelles saisons d'"Euphoria" et "The White Lotus", et surtout, la très attendue série "Harry Potter".