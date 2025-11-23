C'est une lecture du marché qui ne passera pas inaperçue. Interrogé sur l'avenir du médium, le dirigeant de l'un des plus gros éditeurs mondiaux a dessiné une trajectoire claire : les jardins clos s'effritent au profit des écosystèmes ouverts. Une vision qui contraste pourtant avec sa propre stratégie de sortie actuelle, créant un décalage fascinant entre le discours futuriste et la réalité commerciale immédiate du jeu vidéo.

Vers la fin des systèmes fermés ?

C'est une prise de parole remarquée qu'a tenue le PDG Strauss Zelnick sur le plateau de CNBC. Selon l'homme fort derrière Rockstar Games, la tendance lourde de l'industrie est sans appel : le business se déplace vers des architectures ouvertes.





L'époque où le matériel dictait sa loi semble révolue. Zelnick observe que les consommateurs cherchent désormais la flexibilité avant tout, favorisant les plateformes qui ne les enferment pas dans un écosystème propriétaire strict. C'est un changement de paradigme majeur pour un secteur qui s'est construit, décennie après décennie, sur la vente de boîtes noires exclusives sous la télévision.

Le salon est-il condamné pour autant ?

Il serait pourtant prématuré d'annoncer la mort de la console traditionnelle en tant qu'objet de convivialité. Zelnick insiste sur une distinction sémantique cruciale : si le "système" fermé est menacé, la "propriété" (le concept de jouer sur grand écran) est immortelle.





L'expérience immersive, affalé dans un canapé face à un téléviseur 4K, reste le Graal du divertissement interactif. Ce qui change, c'est le moteur sous le capot. Que ce soit via un ordinateur hybride, du streaming ou une box nouvelle génération, les joueurs continueront de réclamer cette expérience premium, peu importe le logo imprimé sur le châssis de la machine.

Quelle est la grande ironie de cette déclaration ?

Si la dynamique commerciale penche vers le PC et l'ouverture, un paradoxe subsiste dans la stratégie immédiate de l'éditeur. Le titre le plus attendu de la décennie, Grand Theft Auto VI, n'a toujours pas été annoncé sur ordinateur pour son lancement.





C'est toute l'ambivalence de la période actuelle. D'un côté, le mobile (porté par le rachat de Zynga) et l'ordinateur représentent la croissance et l'avenir ; de l'autre, la base installée des machines de salon reste le passage obligé pour maximiser les revenus d'un blockbuster au jour J. Un pragmatisme financier qui nuance les grandes envolées théoriques sur l'ouverture des plateformes.

Foire Aux Questions (FAQ)

Que pense Strauss Zelnick de l'avenir des consoles ?

Il estime que le modèle de "système fermé" est sur le déclin au profit des plateformes ouvertes, mais que l'expérience de jeu sur grand écran ("la console en tant que propriété") ne disparaîtra jamais.

Quelle est la place du mobile dans la stratégie de Take-Two ?

Elle est centrale. Avec l'acquisition de Zynga, le mobile représente désormais une part massive des revenus (46% sur le dernier trimestre), dépassant même les revenus consoles classiques.

GTA 6 sortira-t-il sur PC en même temps que sur consoles ?

Pour l'instant, aucune annonce n'a été faite en ce sens. C'est la grande ironie soulignée par les observateurs : malgré le discours pro-PC, le jeu phare reste une exclusivité console temporaire.