Alors que la saison 3 de The Witcher sera diffusée sur Netflix dans le courant de l'été 2023, on apprend que la plateforme de SVOD a d'ores et déjà signé pour la production d'une 4e saison. Une bonne nouvelle pour les fans de l'univers, mais un peu moins pour celles et ceux qui regardent la série pour son acteur principal.

Un problème d'agenda

Car pour cette 4e saison, Henry Cavill n'endossera plus le rôle de Geralt de Riv, l'acteur ne sera pas disponible pour le tournage... L'acteur américain a ainsi récemment annoncé avoir accepté de reprendre le costume de Superman pour le grand écran, et son agenda se veut ainsi particulièrement chargé, et ses obligations incompatibles avec le tournage pour Netflix.

Liam Hemsworth remplace Henry Cavill

Le rôle du Sorceleur sera donc assumé par Liam Hemsworth (Hunger Games ). Henry Cavil a partagé "Mon voyage en tant que Geralt de Riv a été rempli de monstres et d'aventures et, hélas, je vais déposer mon médaillon et mes épées pour la saison 4." tandis que l'acteur australien qui lui succède l'a félicité : "Henry Cavill a été un Geralt incroyable, et je suis honoré qu'il me passe les rênes et me permette de reprendre les lames du Loup blanc pour le prochain chapitre de son aventure. Henry, je suis un de vos plus grands fans depuis des années et j'ai été inspiré par ce que vous avez apporté à ce personnage bien-aimé. J'ai peut-être de grandes bottes à remplir, mais je suis vraiment excité à l'idée de faire un pas dans l'univers de The Witcher."

En attendant, c'est bien Henry Cavill que l'on retrouvera pour la troisième saison de la série.