Le coup d'envoi est donné avant même l'ouverture des portes. En amont du grand rendez-vous de la tech à Las Vegas, Hisense dégaine sa nouvelle arme pour le home-cinéma : le projecteur XR10. Oubliez les compromis, la marque met sur la table des spécifications qui visent le très haut de gamme. Hisense veut ainsi concurrencer non seulement les autres projecteurs, mais aussi et surtout les téléviseurs à très grande diagonale qui monopolisent les salons.

Quelles sont les caractéristiques techniques du XR10 ?

La fiche technique a de quoi faire pâlir la concurrence. Le XR10 est propulsé par le nouveau moteur LPU 3.0 Digital Laser Engine et une source lumineuse triple laser TriChroma. Résultat : une luminosité record de 6000 lumens ANSI. Un chiffre colossal qui promet une image parfaitement visible même dans une pièce éclairée, un des freins historiques à l'adoption de la projection domestique. Pour garantir une image nette et contrastée, l'appareil embarque un système d'objectif IRIS composé de 16 éléments en verre et revendique un ratio de contraste natif de 6000:1.

Mais l'innovation la plus surprenante se trouve à l'intérieur du châssis. Le XR10 est le premier de sa catégorie à intégrer un système de refroidissement liquide à microcanaux entièrement scellé. Cette technologie, habituellement réservée à des équipements professionnels, permet de dissiper la chaleur efficacement et en silence, évitant le bruit des ventilateurs souvent associé aux projecteurs très lumineux. La promesse d'une séance cinéma immersive, sans pollution sonore.

Pourquoi choisir un projecteur plutôt qu'un très grand téléviseur ?

Au-delà de la performance brute, le choix d'un projecteur comme le XR10 relève d'une philosophie différente. Un téléviseur de 100 pouces est un meuble permanent, un objet massif qui dicte l'agencement de la pièce. Sa présence est constante, qu'il soit allumé ou éteint. Le XR10, lui, mise sur la flexibilité spatiale. Il peut projeter une image gigantesque de 65 à 300 pouces, mais une fois éteint, il libère le mur qui peut retrouver sa fonction décorative ou architecturale.

Cette approche est renforcée par des aides à l'installation intelligentes. Le projecteur embarque un système de détection à quatre caméras et double capteur ToF. Grâce à une IA, il peut corriger automatiquement l'image, même en cas de projection latérale, et propose des réglages de zoom et de décalage d'objectif optiques. Cette facilité d'installation rend l'appareil bien plus adaptable aux contraintes d'un salon qu'un écran fixe.

Quelle est la stratégie de Hisense avec cette nouvelle gamme ?

Cette annonce s'inscrit dans une stratégie de montée en gamme assumée. La marque Hisense, longtemps perçue comme un champion du rapport qualité-prix, veut désormais s'imposer comme un leader de l'innovation. Sous l'impulsion de sa nouvelle directrice marketing, Sarah Larsen, l'entreprise mise sur sa vitesse de commercialisation pour devancer ses concurrents. L'idée : ne pas seulement montrer des concepts au CES 2026, mais mettre rapidement la technologie entre les mains des consommateurs.

Le XR10 n'arrive d'ailleurs pas seul. Il est accompagné du PX4-PRO, un modèle à ultra-courte focale. Plus discret, il se place au pied du mur pour projeter une image 4K jusqu'à 200 pouces avec une luminosité de 3500 lumens. Certifié IMAX Enhanced, il se destine aux salons et aux usages mixtes, incluant le jeu vidéo grâce à sa faible latence. Ces deux produits positionnent Hisense comme un acteur incontournable de la projection haut de gamme.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la taille d'image maximale du Hisense XR10 ?

Le projecteur Hisense XR10 est capable de projeter une image dont la taille peut varier de 65 pouces jusqu'à un maximum impressionnant de 300 pouces de diagonale, offrant une grande flexibilité selon l'espace disponible.

Quelle est l'innovation majeure du système de refroidissement du XR10 ?

L'innovation principale est son système de refroidissement liquide à microcanaux, une première dans cette catégorie de produits. Cette technologie permet un fonctionnement très silencieux, même à pleine puissance, tout en protégeant les composants optiques de la poussière.

Quand le Hisense XR10 sera-t-il officiellement présenté ?

Le Hisense XR10, ainsi que le modèle PX4-PRO, seront présentés officiellement lors du salon CES 2026, qui se tiendra à Las Vegas. Les détails sur les prix et la disponibilité devraient être annoncés à ce moment-là.