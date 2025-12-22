Le partenariat entre Sony et Honda, baptisé Sony Honda Mobility, prend une tournure concrète. Leur première voiture électrique, l'Afeela 1, prévue pour 2026 aux États-Unis, ne se contentera pas de rouler. Elle embarquera une fonctionnalité pour le moins inattendue : la possibilité de jouer à ses jeux PlayStation directement depuis l'habitacle.

Comment fonctionnera le jeu dans la voiture Afeela ?

Loin d'intégrer une console autonome, l'Afeela 1 agira comme un terminal de streaming sophistiqué. Le système s'appuiera sur la technologie du Remote Play. Concrètement, la voiture se connectera à distance à votre console PS5 ou PS4 restée allumée à votre domicile.

Les passagers pourront ainsi lancer leurs titres favoris sur les écrans embarqués, en utilisant leurs manettes DualSense. L'immersion sera renforcée par le système audio du véhicule. C'est en quelque sorte un PlayStation Portal de luxe, directement intégré à la voiture pour divertir les passagers lors des trajets ou des pauses.

Quelles sont les contraintes techniques de cette technologie ?

La principale limite de cette approche est la dépendance totale à la connectivité. Pour que l'expérience soit fluide, Sony Honda Mobility précise qu'une connexion d'au moins 15 Mbps est nécessaire. À l'arrêt, une connexion Wi-Fi peut suffire pour une session de jeu.

Mais en mouvement, tout reposera sur la 5G. La stabilité du réseau devient alors le facteur crucial qui déterminera la qualité de l'expérience. Le moindre tunnel ou la moindre zone de faible couverture réseau risque de transformer une partie endiablée en une bouillie de pixels injouable, plombée par une latence insupportable.

Est-ce une stratégie viable face à la concurrence ?

Avec cette intégration, Sony cherche clairement à se différencier de concurrents comme Tesla. Ce dernier a déjà tenté l'expérience du jeu embarqué avec l'intégration de Steam sur certains de ses modèles, s'appuyant sur une puce locale puissante, comparable à celle d'une PS5.

Le choix du tout-streaming par Sony Honda Mobility est un pari risqué. Pour l'instant, l'offre n'inclut pas le Cloud Gaming via le PlayStation Plus Premium, ce qui aurait permis de se passer de sa console personnelle. La proposition de valeur reste donc limitée à un usage très spécifique et dépendant de conditions idéales souvent difficiles à réunir sur la route.

Foire Aux Questions (FAQ)

La voiture Afeela aura-t-elle une PS5 intégrée ?

Non, la voiture n'embarque pas de console. Elle utilise le Remote Play pour streamer les jeux depuis une PS5 ou une PS4 que vous possédez déjà et qui doit rester allumée à votre domicile.

Faut-il une connexion internet pour jouer ?

Oui, et une très bonne. Une connexion stable d'au moins 15 Mbps est requise. En déplacement, une couverture 5G solide et continue est indispensable pour une expérience de jeu acceptable.

Quand la voiture Afeela sera-t-elle disponible ?

Les premiers modèles de la marque Afeela sont attendus pour 2026, avec un lancement initial prévu aux États-Unis, notamment en Californie.