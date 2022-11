La période de Noël est proche, et les achats ont déjà bien commencé. Les smartphones font partie des cadeaux les plus offerts qui remplissent la hotte du vieux monsieur à la barbe blanche. Nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres du moment sur les mobiles.

Par exemple, le smartphone HONOR 50 profite d'une belle réduction sur le site Hihonor.

Le smartphone est équipé d’un écran AMOLED de 6,57" avec une définition de 2340 x 1080 px, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et des bords incurvés. Le téléphone portable est propulsé par le processeur Snapdragon 778G avec 6 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage. Le mobile tourne sous Magic UI 4.2 basé sur Android 11.

Au niveau de la photo, il est équipé à l’arrière, de 4 objectifs de 108, 8, 2 et 2 mégapixels et à l'avant, nous notons la présence d'un capteur de 32 MP. Et enfin, la batterie affiche une capacité de 4300 mAh et le mobile bénéficie aussi de la charge rapide 66 W qui permet de recharger 70 % de la batterie en 20 minutes.

Sur le site d'Hihonor, le smartphone HONOR 50 6+128 Go est au prix de 300 € au lieu de 550 € prix de vente conseillé avec la livraison gratuite et rapide.



