Honor ne fait pas les choses à moitié pour sa prochaine offensive de fin d'année. La marque chinoise s'apprête à renouveler sa gamme avec deux modèles très attendus, les Honor 500 et 500 Pro, qui promettent de bousculer la hiérarchie établie par les géants du secteur.

Si l'officialisation est calée pour le 24 novembre en Chine, les indiscrétions du célèbre leaker Digital Chat Station nous permettent déjà de dresser un portrait-robot ultra-précis de ces futurs best-sellers potentiels, qui misent tout sur l'endurance et le style.

Un air de déjà-vu qui ne laisse pas indifférent ?

Le design a fuité et c'est troublant de ressemblance. Le Honor 500 adopte une esthétique qui rappelle furieusement l'iPhone Air, notamment au niveau du traitement de son dos et de son bloc optique. Ce n'est pas une copie carbone, mais l'inspiration est là, avec un îlot caméra en forme de pilule pour le modèle standard et une disposition plus complexe pour le Honor 500 Pro.

On parle d'une finition soignée, unibody sculptée à froid, avec un écran OLED plat de 6,55 pouces affichant une résolution 1,5K. C'est propre, c'est moderne, et ça vise clairement une clientèle qui veut du design premium sans nécessairement payer le prix fort des flagships habituels.

Une autonomie record pour enterrer la concurrence ?

Là où Honor frappe très fort, c'est sous le capot. La rumeur la plus folle, qui semble se confirmer de jour en jour, concerne la présence d'une batterie de 8000 mAh. Vous avez bien lu, c'est gigantesque pour un smartphone grand public au profil fin. Cela pourrait redéfinir totalement les standards d'endurance en 2025, laissant loin derrière les modèles plafonnant à 5000 mAh.

Ajoutez à cela une recharge rapide filaire de 80W (et 50W sans fil pour le modèle Pro) et des puces Snapdragon de dernière génération (8s Gen 4 pour le standard, 8 Elite pour le Pro), et vous obtenez des monstres de puissance qui ne vous lâcheront pas avant deux jours d'utilisation intensive.

La photographie est-elle le nouvel atout majeur de la gamme ?

La partie photo n'est pas en reste et s'annonce musclée. Le module principal grimpe à 200 mégapixels sur les deux modèles, promettant un piqué exceptionnel. Mais c'est bien l'appareil photo du modèle Pro qui risque de faire la différence avec l'ajout d'un téléobjectif de 50 mégapixels (Sony IMX856) pour un zoom optique 3x.

C'est souvent le point faible de ce segment tarifaire, et Honor semble avoir mis le paquet pour séduire les créateurs de contenu, complétant le tout par un capteur selfie de 50 MP à l'avant. Avec ces spécifications, la marque envoie un message clair : elle ne veut plus être considérée comme un outsider, mais comme un leader technique.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand sortira la série Honor 500 ?

Le lancement officiel est prévu pour le 24 novembre 2025 en Chine. Les dates pour une sortie internationale n'ont pas encore été confirmées, mais elles suivent généralement de quelques semaines ou mois.

Quelles sont les différences entre le Honor 500 et le 500 Pro ?

Outre le processeur (Snapdragon 8s Gen 4 contre 8 Elite), le modèle Pro se distingue par un meilleur équipement photo incluant un téléobjectif, la recharge sans fil et potentiellement un système de déverrouillage plus avancé.

Le téléphone est-il résistant à l'eau ?

Oui, les fuites indiquent une certification complète IP68, voire IP69K, garantissant une résistance maximale à la poussière et à l'immersion dans l'eau.