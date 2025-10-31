Honor a déjà lancé ses Magic 8 et 8 Pro en Chine. Mais le plat de résistance est à venir. Les rumeurs convergent : la marque prépare un Honor Magic 8 Ultra. Fini le partenariat Porsche Design, Honor veut son propre super-flagship.

D'après un leaker de Digital Chat Station, ce modèle s'annonce comme un monstre technologique pour 2026, prêt à rivaliser avec les futurs appareils de Xiaomi, Oppo et Vivo.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 et écran total ?

Sans surprise, l'appareil viserait le top. Il serait propulsé par le futur Snapdragon 8 Elite Gen 5, la puce la plus puissante de Qualcomm (gravée en 3nm).





Côté affichage, on parle d'un écran OLED LTPO de 6,71 pouces, incurvé sur les quatre côtés (quadri-courbé) avec une résolution 1.5K. La sécurité serait complète avec un capteur d'empreintes ultrasonique et une reconnaissance faciale 3D (via un poinçon oblong).

Un capteur 200MP et une batterie de 7000 mAh ?

C'est sur la photo et l'autonomie que Honor veut frapper. Le module photo s'annonce spectaculaire. Le capteur principal serait un OmniVision OV50R de 50 MP, promettant une plage dynamique ultra-élevée.





Il serait épaulé par un téléobjectif périscopique démentiel de 200 mégapixels, offrant un zoom optique puissant (entre 4,3x et 7x). Pour alimenter ce monstre, une batterie massive de 7000 mAh serait intégrée, promettant une autonomie record.

Quand peut-on l'attendre ?

Le Honor Magic 8 Ultra tournerait sous MagicOS 10 (basé sur Android 16). Le calendrier se précise : le capteur OmniVision OV50R entrant en production de masse au premier trimestre 2026, le smartphone devrait être officialisé au premier semestre 2026.





D'ici là, Honor doit déjà lancer les Honor 500 en novembre 2025 et la gamme GT 2 en décembre.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le Honor Magic 8 Ultra remplacera-t-il le modèle Porsche Design ?

Oui, les rumeurs s'accordent à dire que le modèle "Ultra" vient remplacer l'édition RSR Porsche Design de la génération précédente, Honor souhaitant désormais mettre en avant son propre nom pour son fleuron.

Quelle est la puce du Honor Magic 8 Ultra ?

Il devrait être équipé du processeur le plus puissant de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Il s'agit de la puce haut de gamme gravée en 3nm, destinée aux smartphones Android premium de 2026.

Y aura-t-il d'autres modèles dans la gamme ?

Oui, une version compacte "Magic 8 Mini", équipée d'une puce MediaTek Dimensity 9500, est également attendue selon les rumeurs.