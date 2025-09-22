La bataille pour le trône du smartphone Android haut de gamme s'intensifie. Alors que Xiaomi s'apprête à dégainer son Xiaomi 17, Honor riposte sans attendre. La marque a officiellement confirmé l'arrivée de sa nouvelle gamme, les Magic 8, pour le dernier trimestre de 2025.

Les rumeurs, de plus en plus précises, dessinent le portrait de flagships suréquipés, prêts à en découdre sur le terrain de la puissance brute, de la photographie et, surtout, de l'intelligence artificielle.

Quelle est la date de sortie et quel processeur embarquera-t-il ?

Honor a confirmé une fenêtre de lancement pour le quatrième trimestre 2025, mais des fuites insistantes pointent vers un événement de présentation le 15 octobre. Ce calendrier n'aurait rien d'anodin : il placerait Honor juste dans le sillage de Xiaomi pour l'intégration du tout nouveau processeur de Qualcomm, le très attendu Snapdragon 8 Elite Gen 5.



Au moins un modèle, vraisemblablement le Magic 8 Pro, ainsi que la tablette Magic Pad3 Pro, seraient propulsés par cette puce surpuissante, affirmant les ambitions de la marque sur le segment de la très haute performance.

Quelles seront les innovations majeures en photo et en IA ?

L'autre grand axe de différenciation d'Honor sera l'intelligence artificielle. Le futur système d'exploitation, MagicOS 10, promet une intégration profonde de l'IA pour automatiser de nombreuses tâches, épaulé par un grand modèle de langage (LLM) de pointe. Un bouton physique dédié à l'IA serait même de la partie.



Côté photo, le constructeur mettrait le paquet avec la généralisation d'un capteur principal de 200 MP sur toute sa gamme phare, y compris le futur pliant Magic V6. L'ambition est claire : faire de la photographie computationnelle et de l'IA les arguments massue de ses nouveaux appareils.

Quelle sera la composition de la gamme et comment se positionne-t-elle ?

Comme pour la génération précédente, Honor devrait décliner sa gamme en plusieurs modèles. Les Honor Magic 8 et Magic 8 Pro sont attendus dès octobre, tandis que des versions plus extrêmes comme un Magic 8 Ultra et un format compact, le Magic 8 Mini, pourraient arriver début 2026.



Cette stratégie de lancement étalé permet d'occuper le terrain médiatique plus longtemps. Mais le véritable enjeu est de ne pas se laisser distancer par Xiaomi, qui aura la primeur du Snapdragon 8 Elite Gen 5. En se positionnant comme le second constructeur à adopter la puce, Honor envoie un message fort au marché et à ses concurrents.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le Honor Magic 8 sera-t-il disponible en France ?

Bien que l'annonce initiale concerne souvent le marché chinois, Honor a une stratégie de déploiement global. On peut donc s'attendre à une sortie en Europe et en France dans les mois qui suivront le lancement officiel.

Faut-il attendre le Magic 8 ou acheter un Magic 7 ?

Si la puissance brute et les dernières innovations en IA sont vos priorités, attendre le Magic 8 et son Snapdragon 8 Elite Gen 5 est judicieux. Cependant, le Magic 7 reste un excellent smartphone et son prix devrait logiquement baisser à l'approche de la sortie de son successeur, offrant une très bonne opportunité.

Qu'est-ce qu'un capteur de 200 MP apporte réellement ?

Un capteur de 200 mégapixels permet principalement deux choses : un niveau de détail exceptionnel dans les photos prises en pleine résolution et la possibilité de réaliser des zooms numériques de haute qualité en recadrant l'image sans perte visible. Il est souvent combiné à la technique du "pixel binning" pour produire des photos de 12 ou 50 MP plus lumineuses en conditions de faible éclairage.