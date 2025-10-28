La recharge sans fil par aimantation est l'une des fonctionnalités les plus pratiques apparues récemment sur smartphone. Popularisée par Apple avec son MagSafe, elle est aujourd'hui standardisée sous le nom de Qi2. Pourtant, en dehors des iPhone et de quelques rares modèles Android comme les Pixel 10, son adoption patine. Samsung, par exemple, la propose mais uniquement via des coques spécifiques. C'est dans ce contexte que la marque Nothing a avancé une explication pour le moins fracassante.

D'où vient cette histoire de 10 millions de dollars ?

Le chiffre a de quoi surprendre. Dans une vidéo conçue avec le youtubeur MrWhoseTheBoss, la marque a avancé que l'intégration d'un système magnétique compatible avec la norme Qi2 coûterait la somme vertigineuse de dix millions de dollars. Une barrière financière qui expliquerait pourquoi ses propres appareils en sont dépourvus.

L'explication est simple selon le fabricant : même si le standard est ouvert, les configurations d'aimants qui garantissent une compatibilité optimale avec les accessoires MagSafe reposent sur des brevets d'Apple, qui seraient donc restreints. Pour contourner l'obstacle, un constructeur devrait développer son propre écosystème, avec les coûts de recherche et développement que cela implique. Nothing a résumé la situation en évoquant des « tracasseries juridiques, des jeux d’influence dans l’industrie et un tas de conneries ».

Que répond le Wireless Power Consortium ?

Une version des faits qui a fait bondir le Wireless Power Consortium (WPC), l'organisation qui supervise le standard. Contacté sur le sujet, le WPC a livré une réponse cinglante, suggérant que « Nothing n'a peut-être pas bien saisi la situation ». L'organisme explique que si Nothing était membre du consortium, il aurait accès à toutes les spécifications techniques et à des conditions de licence très avantageuses, dites RAND (raisonnables et non discriminatoires).

Le WPC prend pour preuve le fait que plusieurs de ses membres, comme Google, HMD et Samsung, utilisent déjà la technologie, que ce soit directement dans leurs téléphones ou via des coques officielles. La porte est donc loin d'être fermée, à condition de vouloir en faire partie.

Quel est donc le véritable coût du Qi2 ?

Loin des dix millions de dollars évoqués, l'adhésion au WPC est bien plus accessible. Elle s'élève à environ 30 000 dollars par an, incluant une "taxe écosystème". Si cette somme n'est pas négligeable, elle reste une charge d'exploitation tout à fait classique pour une entreprise de la taille de Nothing et n'a rien de comparable avec l'investissement massif décrit.

Alors, d'où vient une telle différence ? Il est possible que Nothing ait basé son estimation sur le coût de développement d'un système parfaitement compatible avec les chargeurs MagSafe d'Apple, et non sur une simple implémentation de la recharge sans fil magnétique Qi2. Une nuance de taille, car l'écosystème d'accessoires Qi2 est aujourd'hui suffisamment mature pour ne pas dépendre uniquement des produits Apple. Le malentendu semble donc total, et l'argument du coût prohibitif s'effondre face à la réalité des licences industrielles.