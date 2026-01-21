Huawei lance sa nouvelle tablette MatePad 11.5 S 2026, dotée d'un écran PaperMatte amélioré qui imite la sensation du papier.

Associée au stylet M-Pencil Pro, elle vise les créatifs et les lecteurs, tout en naviguant dans les contraintes de son écosystème HarmonyOS sans les services Google. Un compromis séduisant pour un public ciblé.

Au cœur du système : un écran et un stylet d'exception

La véritable star de cette tablette est sans conteste son écran. La technologie PaperMatte n'est pas nouvelle, mais cette version bénéficie d'une gravure à l'échelle nanométrique qui réduit considérablement les reflets et l'effet de scintillement.

Le résultat est un affichage de 11,5 pouces d'une clarté surprenante, même à faible luminosité. L'écran offre une résolution 2.8K et un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 144 Hz, garantissant une fluidité impeccable.

Cette surface est le terrain de jeu idéal pour le M-Pencil Pro, le stylet maison. La calibration entre l'écran et le crayon est si précise que l'expérience se rapproche de l'écriture ou du dessin sur une feuille de papier.

Des applications comme GoPaint, préinstallée, tirent pleinement parti de cette synergie. Le clavier magnétique détachable, lui aussi amélioré, permet de transformer la tablette en un mini-ordinateur portable polyvalent.

Des performances suffisantes, mais un processeur mystérieux

Sous le capot, Huawei entretient un certain flou. Le processeur Kirin embarqué n'est pas clairement identifié, bien que certaines sources évoquent un Kirin T82B ou T92X.

Quoi qu'il en soit, épaulé par 8 à 12 Go de RAM, il fournit des performances tout à fait honorables pour un usage quotidien et créatif. Les scores en benchmark le placent logiquement en deçà des puces d'Apple ou de Samsung, mais pour sa gamme de prix, il se défend bien.

L'autonomie est également un point fort. La batterie de 8 800 mAh a tenu plus de 16 heures lors de tests en lecture vidéo en boucle, un score solide qui assure une journée d'utilisation sans anxiété.

La connectivité sans fil passe par du WiFi 6 et du Bluetooth, une configuration standard pour cette catégorie de tablette, sans option pour intégrer un modem cellulaire.

HarmonyOS : l'éternel compromis logiciel

La tablette Huawei MatePad 11.5 S 2026 n'utilise pas le système d'exploitation Android. A la place, elle exploite l'OS maison HarmonyOS avec son fonctionnement spécifique et ses propres applications et services.

Le constructeur cherche à prouver la viabilité de son écosystème, mais l'absence native des applications Google peut se faire sentir, notamment pour certains usages professionnels.

Il existe bien des solutions de contournement, via des applications comme MicroG ou l'Aurora Store, pour installer la plupart des applications Android. Ces manipulations, bien que de mieux en mieux documentées, peuvent rebuter l'utilisateur moyen.

Sous réserve d'une petite adaptation aux logiciels spécifiques et services de Huawei, la tablette MatePad 11.5 S 2026 offre une belle polyvalence pour des besoins de divertissement comme de productivité.

La Huawei MatePad 11.5 S 2026 est dès à présent disponible sur le site officiel Huawei et certains sites d'e-commerce comme Amazon. Elle est proposée à 399,99 € seule ou 499,99 € avec son dock / clavier Azerty. Pour son lancement, elle bénéficie de 30 € de remise sur le site Huawei.