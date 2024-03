Le retour de Huawei dans l'espace des smartphones se confirme de mois en mois, au moins en Chine pour commencer. La firme, en lançant la série Mate 60 fin 2023, a connu d'excellents résultats au point de mettre en difficulté les iPhone d'Apple et de faire accourir Tim Cook pour sauver les ventes de l'iPhone 15.

L'arrivée de ces nouveaux smartphones a également soulevé beaucoup de questions concernant son processeur mobile Kirin 9000S gravé en 7 nm chez le fondeur SMIC en dépit des restrictions commerciales imposées par les Etats-Unis pour justement éviter que la Chine ne puisse graver ses puces trop finement.

La série Huawei P70 dès le mois d'avril

Huawei n'en a pas fini avec les annonces et la firme se prépare à dévoiler la gamme de smartphones Huawei P70 spécialisés dans la qualité photo et sans doute bien décidés à reprendre le leadership dans le classement DxoMark après avoir vu le Honor Magic6 Pro devenir le nouveau champion du moment, même si le Huawei Mate 60 Pro+ ne démérite pas, à un petit point derrière (157 points vs 158 points).

Selon un teaser apparu sur les réseaux sociaux chinois, la série Huawei P70 devrait être annoncée le 2 avril 2024 en Chine où elle sera d'abord déployée avant d'arriver logiquement sur les marchés internationaux.

Au moins trois modèles sont classiquement attendus : Huawei P70, P70 Pro et P70 Art qui pousserait les qualités photo à leur summum. Comme souvent, la gamme reprendra une partie des caractéristiques des Mate 60, dont le fameux processeur Kirin 9000S (qui sera sans doute remplacé par une autre puce dans les éventuelles versions internationales).

Le capteur photo Sony IMX989 en vedette ?

Le Huawei P70 offrirait un affichage de diagonale 6,58 pouces tandis que les modèles Pro opteraient pour une dalle 6,76 pouces. Les trois modèles devraient profiter d'une dalle AMOLED avec technologie LTPO pour le rafraîchissement d'écran dynamique.

La partie photo n'est pas clairement connue mais le bloc photo en triangle montré dans les teasers pourrait cacher un module Sony IMX989 de 1 pouce, au moins pour le Huawei P70 Art qui disposerait également d'un bloc optique hybride en verre et capable de laisser passer beaucoup de lumière.

Les Huawei P70 profiteront également d'une charge rapide filaire de 88W et d'une charge sans fil de 80W, hormis pour le modèle standard qui descendra à 50W sans fil.