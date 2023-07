Depuis 2019, le groupe chinois Huawei, alors numéro deux mondial de la téléphonie mobile, a vu sa progression stoppée net par l'instauration de mesures restrictives sur son utilisation des technologies d'origine nord-américaine.

Cela a donné un coup d'arrêt à la conception de puces mobiles avancées et 5G par HiSilicon et à la gravure la plus fine des grands fondeurs internationaux. Huawei a tenté de faire bonne figure quelque temps avec les stocks de puces accumulés précédemment mais a dû se résoudre à proposer ensuite des smartphones aux caractéristiques avancées (notamment en photo mobile, son point fort) mais restant en 4G.

Huawei ne lâche pas l'affaire

Huawei a depuis perdu énormément de terrain, la concurrence chinoise s'étant emparée du créneau laissé libre, et a dû faire le dos rond, évoquant jusqu'à sa survie face à l'adversité.

La firme pourrait cependant bientôt revenir sur le marché des puces mobiles 5G avancées. Le Nikkei indique que Huawei est en train de se tourner vers le fondeur chinois SMIC en exploitant sa technologie de gravure en 7 nm.

Encore loin des 4 nm et 3 nm proposés par les fondeurs les plus en avance, c'est le noeud de gravure le plus bas accessible en Chine actuellement. Mais avec un handicap : le rendement n'atteindrait que 50%, ce qui demande énormément de travail pour trier les puces utilisables.

Cette question du rendement est très importante pour la rentabilité des procédés de gravure. Plus en avance techniquement, Samsung n'a pas pu tirer parti de cet avantage lors des premiers mois de mise à disposition de ses gravures les plus fines du fait de rendements faibles comparés à ceux de son concurrent TSMC.

Un retour de Huawei dans les puces mobiles 5G ?

Le fondeur SMIC pourrait aussi avoir du mal à augmenter ses capacités de production alors que les restrictions concernent aussi bien les technologies de gravure que les équipements, avec un durcissement récent jusqu'aux outlis de lithogravure DUV (Deep Ultra Violet).

Malgré tout, Huawei s'emploie à développer tout l'écosystème qui lui permettra de se relancer dans la conception et la production de puces, cette fois en se passant des technologies occidentales.

Cela ne sera sans doute pas suffisant pour concurrencer les dernières puces mobiles premium mais la firme chinoise peut sans doute espérer s'en rapprocher dans de prochains smartphones, tout en mettant en avant ses qualités propres qui ont fait le succès des gammes P et Mate.