Malgré les restrictions commerciales imposées sur l'accès aux technologies et aux équipements de gravure fine des composants électroniques, la Chine progresse avec une volonté qui n'est plus seulement économique mais désormais stratégique et idéologique.

Même le blocage de l'accès aux équipements de lithographie ne suffit plus, le pays adaptant et modifiant des machines d'ancienne génération pour parvenir à graver toujours plus fin, jusqu'en 7 nm et peut-être bientôt en 5 nm.

Les Etats-Unis cherchent à durcir les mesures de restriction pour boucher les trous de son dispositif et réfléchit à des dispositions complémentaires pour freiner durablement son adversaire.

Pas seulement les équipements mais aussi leur maintenance

Son action ne veut plus seulement se porter sur la livraison d'équipements de lithographie à la Chine mais aussi sur les services de maintenance. Confirmant une réflexion engagée depuis le début de l'année, elle demande aux pays fournisseurs d'équipements de prendre des mesures pour limiter les mesures d'entretien des machines et de remplacement de pièces.

Cela concerne en particulier le Japon et les Pays-Bas, ces derniers étant le berceau du leader ASML capable de produire les équipements les plus pointus. Ces gouvernements marchent sur des oeufs pour tenter de ne pas se mettre à dos la Chine mais les Etats-Unis les poussent désormais à durcir encore leurs règles d'exportation.

Les Pays-Bas au milieu du gué

Les Pays-Bas sont pris entre deux feux, sans compter le risque de voir ASML quitter le pays pour des cieux moins contraignants, et la récente rencontre entre Xi Jinping, maître de la Chine, et le premier ministre Mark Rutte a permis au premier de rappeler que "le peuple chinois a des droits légitimes de développement et aucune force ne peut arrêter le cheminement des progrès techniques et scientifiques de la Chine".

Xi Jinping a souligné la volonté de la Chine d'une coopération bénéfique pour tous avec ses partenaires et mis en garde contre l'établissement de barrières et de freins sur son chemin qui ne pourront qu'amener que la division et la confrontation. A bon entendeur...