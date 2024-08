Le groupe Huawei était parmi les premiers aux côtés de Samsung à proposer dès 2019 un premier smartphone pliant avec le Mate X. 2019, c'est aussi la période durant laquelle les Etats-Unis ont commencé à bloquer l'accès du groupe chinois aux puces les plus récentes et aux techniques de gravure avancées.

Huawei s'est donc replié sur son marché national mais a continué à produire des smartphones pliants année après année, testant différentes configurations, de l'écran souple présent sur la face externe à une migration sur la face interne en passant par le format clapet.

Sa prochaine innovation pourrait venir d'un smartphone se pliant en trois grâce à un système de double charnière. Replié, il n'est pas plus encombrant qu'un smartphone un peu épais mais, une fois son large affichage souple déplié, il devient une véritable tablette tactile avec une diagonale respectable.

Huawei Tri-Fold, l'écran zigzag

Il serait doté de deux charnières et se replie en S. Des fuites et rumeurs ces derniers mois ont tenté de cerner ses caractéristiques en s'interrogeant sur son processeur mobile et son prix qui s'annonce stratosphérique, peut-être vers les 4000 dollars.

Le smartphone Huawei Tri-Fold, simple dénomination non officielle, attise la curiosité et semble être bien réel. Le CEO de la branche grand public de Huawei Richard Yu a été photographié en train de l'utiliser la semaine dernière, ce qui permet de l'appréhender un peu mieux.

On peut le voir avec l'affichage replié formant trois épaisseurs mais semblant rester assez fin et compact dans la main, à peine plus massif qu'un smartphone standard. Il dispose à l'arrière d'un grand bloc photo rond qui rappelle celui du Xiaomi 14 Ultra.

D'après ses dimensions, il pourrait disposer d'un affichage externe de 6,7 pouces et d'un écran souple interne qui atteindrait une diagonale de 10 pouces environ, contre 7 à 8 pouces pour les smartphones pliants actuels.

Un objet de curiosité, une démonstration de savoir-faire

Déplié, le smartphone semble offrir en effet une généreuse surface d'affichage avec une interface dédiée rappelant celle des tablettes tactiles. Le Huawei Tri-Fold sera sans doute doté de la plate-forme HarmonyOS Next / HongmenOS et on lui prédit un nouveau processeur mobile de la série Kirin 9 qui serait donc une évolution du Kirin 9000S qui a tant fait parler de lui ces derniers mois pour sa gravure en 7 nm.

Fruit de cinq années de développement avec de nombreux obstacles techniques à résoudre, il serait enfin prêt à être officialisé vers le mois de septembre et pourrait faire de l'ombre médiatique au lancement de la série iPhone 16, à défaut de sortir des frontières de la Chine.

Il reste à voir si un tel form factor apportera quelque chose de différent à l'usage des smartphones, des tablettes et des autres smartphones pliants en terme d'ergonomie et de scénarios d'utilisation.