Apple a lancé sa gamme de smartphones iPhone 15 en septembre en mettant particulièrement l'accent sur les capacités gaming de ses modèles iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max grâce à leur nouvelle puce Apple A17 Pro gravée en 3 nm et dotée d'une partie graphique particulièrement puissante et capable de gérer des effets complexes et l'accélération matérielle du ray tracing.

C'est cet aspect qu'est venu mettre en valeur le CEO d'Apple Tim Cook en Chine en faisant une apparition lors d'un événement de mobile gaming autour du titre Honor for Kings (édité par le groupe chinois Tencent) dans l'Apple Store de Chengdu.

Tim Cook à la rescousse de l'iPhone 15

Et si le patron d'Apple s'est montré sur cet événement un mois seulement après le lancement de la série iPhone, ce n'est pas que pour le plaisir du jeu, la célébration d'un titre générant de solides revenus sur le portail d'applications App Store ou même la démonstration des qualités ludiques de la série iPhone 15.

CNBC relève que la visite est plutôt liée au démarrage timide des ventes d'iPhone 15 en Chine, marché pourtant essentiel pour la firme à la pomme. Certes, le marché des smartphones reste globalement sur une dynamique très faible en 2013 mais le cabinet d'études Counterpoint Research estime que les ventes d'iPhone 15 sur les 17 premiers jours de commercialisation en Chine sont en retrait de 4,5% par rapport à celles de l'iPhone 14 sur le même intervalle.

Retour en force de Huawei

Dans le même temps, le groupe chinois Huawei, que beaucoup pensaient hors jeu sur le segment des smartphones, a refait surface de façon éclatante avec le lancement de la série Mate 60 doté du mystérieux processeur Kirin 9000S.

Entre fierté nationale et soutien aux entreprises chinoises en proie aux sanctions commerciales américaines, Huawei a fait un retour en force sur le marché chinois en reprenant la première place des fabricants, devant Apple, rappelle encore CNBC.

La firme de Cupertino serait donc sur le qui-vive au moment critique du début de la commercialisation de l'iPhone 15 qui draine généralement le gros des ventes, avant l'arrivée de nouveaux smartphones qui seront particulièrement précoces ces prochains mois (Xiaomi 14 dès fin octobre, Samsung Galaxy S24 dès janvier...) et viendront rapidement capter la lumière médiatique.