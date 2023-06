Sur ordinateur, Microsoft dote son agent conversationnel Bing Chat de capacités vocales. Ce chatbot est pour rappel basé sur GPT-4 d'OpenAI, avec des techniques d'apprentissage supervisé et par renforcement pour un affinement.

Contrairement à ChatGPT, Bing Chat dispose d'un accès à internet pour des réponses récentes, même si Microsoft a annoncé que Bing va devenir le moteur de recherche par défaut de ChatGPT. Pour les utilisateurs gratuits, un plugin permettant une telle intégration pourra prochainement être activé.

Actuellement, Bing Chat est une solution via laquelle il est possible d'expérimenter gratuitement GPT-4. Cela se fait en tenant compte des ajustements et de l'encadrement mis en place par Microsoft. La version gratuite de ChatGPT exploite de son côté un modèle GPT-3.5. Le basculement à GPT-4 pour ChatGPT se fait avec l'abonnement payant.

Avec des réponses par synthèse vocale

Dans le champ de saisie, un bouton en forme de micro est disponible pour Bing Chat sur ordinateur et permet d'initier des commandes vocales. La reconnaissance vocale s'accompagne de réponses que Bing Chat est également capable d'énoncer avec sa propre voix.

Les langues prises en charge sont le français, l'anglais, l'allemand, le japonais et le mandarin. Microsoft précise que d'autres langues viendront ultérieurement s'ajouter.

Avec les discussions vocales sur ordinateur, Bing Chat se met au diapason de l'expérience et interaction sur mobile. Le choix a été fait d'une voix féminine pour les réponses de Bing Chat, sans possibilité de modification.

Au moment de la mort de Cortana

Alors que la voix se déploie pour Bing Chat, Microsoft a officialisé le retrait de Cortana qui interviendra à partir de fin 2023. Une ultime étape avec la fin du support dans Windows, et la fin de l'application automne dans Windows 10 et Windows 11.

Microsoft pousse évidemment vers Bing Chat, en plus de l'arrivée prochaine de Windows Copilot en tant qu'assistant personnel dans Windows 11 et Microsoft 365.