L'ascension fulgurante des géants de l'IA comme Nvidia et OpenAI suscite une inquiétude grandissante. Entre les valorisations stratosphériques, les investissements colossaux et les doutes sur la rentabilité, des experts comme Michael Burry parient sur un effondrement. Les marchés financiers sont-ils à la veille d'une correction brutale qui pourrait impacter l'économie mondiale ?

L'enthousiasme pour l'intelligence artificielle a propulsé les indices boursiers, notamment le NASDAQ, vers des sommets inégalés. Des entreprises comme Nvidia, dont les puces sont essentielles au développement de l'IA, ont vu leur capitalisation boursière exploser.

Cependant, cette euphorie masque une réalité plus complexe : des investissements massifs dont la rentabilité reste à prouver, créant une concentration financière qui rend le marché particulièrement vulnérable.

Le pari audacieux d'un prophète de la finance

La méfiance a pris un visage bien connu : celui de Michael Burry. Célèbre pour avoir anticipé la crise des subprimes de 2008, l'investisseur a récemment réactivé son compte X pour alerter sur les "bulles".

Il est passé des paroles aux actes en misant plus d'un milliard de dollars, via son fonds Scion Asset Management, sur une baisse significative des actions de Nvidia et Palantir, deux figures de proue du secteur. Ce pari colossal a semé le doute parmi les investisseurs.

Des valorisations déconnectées de la rentabilité ?

Le cœur du problème réside dans le décalage entre la valeur boursière et les résultats réels. , avec la crainte que ces investissement colossaux n'apportent pas le retour sur investissement espéré.

Le cas d'OpenAI, la maison mère de ChatGPT, est emblématique : l'entreprise est valorisée à 500 milliards de dollars alors qu'elle continue de perdre de l'argent. Cette course aux investissements, estimée à 1 500 milliards de dollars pour 2025 selon Gartner, pèse lourdement sur les bilans.

Un château de cartes menaçant l'économie réelle

Si les géants de la tech venaient à flancher, l'impact dépasserait largement Wall Street. Un effondrement de ce "château de cartes" aurait des répercussions directes sur l'épargne de millions de citoyens, notamment via les plans de retraite.

De plus, les vagues de licenciements déjà observées chez Meta ou Microsoft pourraient s'intensifier, aggravant le déséquilibre social créé par l'automatisation de certains emplois.

Bien que des analystes comme Daniel Ives estiment que le marché est encore loin du scénario de la bulle Internet et prévoient une croissance sur deux ou trois ans, des dates clés sont scrutées de près.

Les prochains résultats de Nvidia le 19 novembre et la décision monétaire de la FED le 17 décembre seront des indicateurs cruciaux pour la fin de l'année.