Malgré un marché des smartphones qui a connu des moments difficiles en début d'année, la série de smartphones premium Galaxy S23 de Samsung a plutôt donné satisfaction, dépassant les 30 millions d'unités vendues.

Alors que des signes de reprise se dessinent doucement depuis l'été, laissant espérer la fin de la décroissance, le géant coréen espère aussi que sa prochaine gamme Galaxy S24 prolongera le succès des modèles actuels.

En novembre, il s'est murmuré que Samsung se fixerait comme objectif un volume de 35 millions de Galaxy S24 livrés l'an prochain, toutes variantes confondues. Cette estimation est reprise par la publication coréenne The Elec qui précise les attentes pour chacun des modèles.

Galaxy S24 Ultra, le modèle le plus plébiscité ?

Le Galaxy S24 pourrait ainsi représenter un volume de 13,5 millions d'unités tandis que le Galaxy S24+ devra tenter de se rapprocher des 6 millions d'exemplaires écoulés.

Quant au Galaxy S24 Ultra, il constituerait la majorité des ventes de la gamme avec une estimation à 15,9 millions d'unités. Le smartphone aura pour lui ses caractéristiques premium et son module photo de 200 mégapixels mais aussi un processeur mobile Snapdragon 8 Gen 3 quand les Galaxy S24 et S24+ européens seront dotés d'une puce Exynos 2400.

Rendu supposé du Galaxy S24 Ultra (credit : @OnLeaks / Smartprix)

Le Galaxy S24 Ultra pourra sans doute bénéficier d'un châssis titane, comme l'iPhone 15 Pro et le Xiaomi 14 Pro en édition limitée avant lui, dont quelques images en fuite sur le Web suggère déjà qu'il apportera une finition très propre.

Son tarif plus élevé ne devrait donc pas décourager les acheteurs, tout comme les amateurs d'iPhone se tournent volontiers vers les versions Pro et Pro Max plutôt que vers les versions standard.

La différenciation, un facteur qui fait son effet

Cette tendance est accentuée par les choix opérés par les fabricants et leur décision de privilégier franchement les modèles supérieurs par un nombre toujours plus important d'éléments différenciants et capables de faire pencher la balance en leur faveur.

En dehors du titane pour le modèle Ultra, Samsung devrait privilégier une continuité de design par rapport à la gamme Galaxy S23. Ce n'est qu'avec la série Galaxy S25 de 2025 que le style devrait franchement évoluer.

Les smartphones Galaxy S24 seront annoncés dès le mois de janvier 2024 à l'occasion d'un événement Galaxy Unpacked, avec une commercialisation débutant à la fin du même mois, ce qui le positionnera de nouveau très tôt sur le marché.