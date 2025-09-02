On démarre aujourd'hui avec un focus sur l'imprimante 3D Anycubic Kobra 3 Combo.

Elle atteint une vitesse d’impression de 600 mm/s avec une accélération maximale de 20 000 mm/s² et offre un volume généreux de 250 x 250 x 260 mm.

Le module Anycubic Color Engine Pro (ACE Pro) apporte une grande flexibilité en permettant l’impression multicolore, jusqu’à huit teintes en reliant deux boîtiers, tout en garantissant une qualité optimale grâce à la reconnaissance RFID des filaments. Sa fonction de séchage actif protège les filaments de l’humidité pendant 24 heures et son système intelligent réduit les risques de nœuds et assure des changements de couleur fluides.

La Kobra 3 se distingue par une structure renforcée sur les axes XY et Z, offrant stabilité et précision pour des impressions fiables. Son système de refroidissement performant, avec un ventilateur tournant jusqu’à 7 000 tr/min, et la technologie LeviQ 3.0 qui ajuste automatiquement le décalage Z, garantissent rapidité et qualité d’exécution.

Elle intègre des fonctions pratiques comme la détection de tension de courroie, la reprise après coupure de courant et un capteur de fin de filament pour une impression continue. Compatible avec des températures allant jusqu’à 300°C, elle adopte également un design pensé pour simplifier le remplacement des buses.

Enfin, l’appareil est équipé d’une carte mère 32 bits, d’un écran tactile inclinable de 4,3 pouces et propose des fonctions avancées telles que le réglage rapide des courroies, la détection de colmatage et le remplissage automatique, offrant ainsi une impression fluide et sans interruption.

Vous pouvez obtenir l'Anycubic Kobra 3 Combo à 243,39 € grâce au code FRCD30 sur AliExpress avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne (prix officiel 599 €).



