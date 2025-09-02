On démarre aujourd'hui avec un focus sur l'imprimante 3D Anycubic Kobra 3 Combo.
Elle atteint une vitesse d’impression de 600 mm/s avec une accélération maximale de 20 000 mm/s² et offre un volume généreux de 250 x 250 x 260 mm.
Le module Anycubic Color Engine Pro (ACE Pro) apporte une grande flexibilité en permettant l’impression multicolore, jusqu’à huit teintes en reliant deux boîtiers, tout en garantissant une qualité optimale grâce à la reconnaissance RFID des filaments. Sa fonction de séchage actif protège les filaments de l’humidité pendant 24 heures et son système intelligent réduit les risques de nœuds et assure des changements de couleur fluides.
La Kobra 3 se distingue par une structure renforcée sur les axes XY et Z, offrant stabilité et précision pour des impressions fiables. Son système de refroidissement performant, avec un ventilateur tournant jusqu’à 7 000 tr/min, et la technologie LeviQ 3.0 qui ajuste automatiquement le décalage Z, garantissent rapidité et qualité d’exécution.
Elle intègre des fonctions pratiques comme la détection de tension de courroie, la reprise après coupure de courant et un capteur de fin de filament pour une impression continue. Compatible avec des températures allant jusqu’à 300°C, elle adopte également un design pensé pour simplifier le remplacement des buses.
Enfin, l’appareil est équipé d’une carte mère 32 bits, d’un écran tactile inclinable de 4,3 pouces et propose des fonctions avancées telles que le réglage rapide des courroies, la détection de colmatage et le remplissage automatique, offrant ainsi une impression fluide et sans interruption.
Vous pouvez obtenir l'Anycubic Kobra 3 Combo à 243,39 € grâce au code FRCD30 sur AliExpress avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne (prix officiel 599 €).
D'autres articles intéressants sont actuellement en réduction, à savoir :
- Routeur portable Netgear Nighthawk M3 5G WiFi 6 (MH3150) à 449,99 € soit -10% (couverture jusqu'à 32 appareils, compatible tous opérateurs et toutes cartes SIM, couverture WiFi mobile jusqu'à 90 m² en mode branché, jusqu'à 13h d'autonomie, écran LCD couleur 2,4")
- Carte graphique PNY Nvidia GeForce RTX 5070 12G OC à 579,99 € + 50 € dès 250 € avec le code COMPO50 pour les adhérents Fnac + Borderlands 4 offert
- Carte graphique PNY GeForce RTX 5080 16GB OC Triple Fan DLSS 4 à 1 198,99 € + Borderlands 4 offert (-5%)
- Batterie externe USB-C UGREEN Nexode 100W 12000mAh à 39,99 € avec le code JWP5PL76 (avec écran)
- Console portable Trimui Smart Pro - Gris ou noir - sans jeux à 46,99 € avec le code CDFR05
- Console portable Retroid Pocket 5 - Gris - sans jeux à 191,67 € avec le code CDFR18 (écran 5,5" HD OLED, Bluetooth 5.1, Android 13, 5000mAh)
- Offre clients RED by SFR : Redmi Note 14 Pro 5G 256 Go à 219 € + chargeur Xiaomi remboursé + 40 € remboursés par SFR + bonus reprise 50 € après achat (6,67" AMOLED 120Hz, Gorilla Glass Victus 2, Dolby Vision, 200MP avec OIS, 5110 mAh, charge turbo 45W, double haut-parleur Dolby Atmos, Dimensity 7300-Ultra 4nm octa-core, fonctionnalités IA, WiFi 6, IP68...)
- Machine à espresso avec broyeur Krups EA810870 à 249,99 € soit -220 € + 20% de remise supplémentaire avec la carte Carrefour (2 tasses, 3 niveaux de température et 3 finesses de mouture, buse vapeur, nettoyage automatique...)
- Xiaomi Mi TV Box S 3ème génération 4K à 52,39 € avec le code CDFR07 (version mondiale)
- Groupe électrogène portable à onduleur Briggs & Stratton PowerSmart Series Inverter P4500 à 999,99 € soit -44% (moteur à essence OHV 79cc avec 2400W au démarrage et 1800W en fonctionnement, réservoir à essence 3,8L, silencieux, ajustement automatique du régime moteur...)
- LEGO Technic 42214 Supercar Lamborghini Revuelto à 124,90 € (prix officiel 179,99 €)
- Clavier filaire Glorious Gaming GMMK 2 Full Size (96%) - Noir à 59,99 € (switches Glorious Fox linéaires pré lubrifié, personnalisation RGB par touche, touches doubleshot ABS...)
- Clavier gaming filaire CHERRY XTRFY MX 3.1 - Noir à 105,99 € soit -24% (switches mécaniques CHERRY MX2A RED, rétro-éclairage RGB, Full-N-Key-Rollover, anti-ghosting, touches programmables + verrouillage Windows...)
Et enfin, retrouvez aussi notre top 3 des promos d'aujourd'hui (PC portable Acer Aspire 14 AI, aspirateur balai sans fil Bosch et écran gaming LG UltraGear 32"), les promos Acer de septembre ainsi que notre sélection d'enceintes pour PC à prix réduit !