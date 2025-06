On commence avec la trottinette électrique Urbanglide Ride 500 CT.

Elle est équipée d’un moteur arrière de 500W qui permet d’atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. Sa batterie de 48V / 15 000 mAh offre une autonomie allant jusqu’à 45 km.

La trottinette dispose d’une suspension à l’avant et à l’arrière, ainsi que de freins à disque à l’avant comme à l’arrière, assurant un freinage rapide et stable. L’éclairage et les clignotants intégrés à l’avant et à l’arrière permettent une conduite en toute sécurité à tout moment de la journée.

Conçue pour résister aux projections d’eau, elle est protégée contre les jets d’eau grâce à la norme IPX5.

Retrouvez la Urbanglide Ride 500 CT à 469,99 € au lieu de 549,99 €, soit une remise de 14 % chez Darty ou la Fnac. Vous pouvez également bénéficier d'une remise supplémentaire immédiate de 5 % via retrait magasin Darty / Fnac.





D'autres offres intéressantes sont également disponibles, à savoir :

Retrouvez également notre top 3 des promos d'aujourd'hui (scanner 3D Creality CR-Scan Ferret Pro, clavier gaming compact Corsair K70 Pro Mini et barre de son Samsung HW-S60B), notre sélection de SSD 2 To au meilleur prix ainsi que les meilleures offres de l'opération "La Fnac en mode 100% tech".