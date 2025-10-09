L'enquête sur le dévastateur incendie de Palisades en Californie, qui a tué 12 personnes et ravagé des milliers d'hectares en janvier, vient de connaître une avancée majeure. Le Département de la Justice américain a annoncé l'arrestation de Jonathan Rinderknecht, 29 ans, appréhendé en Floride, grâce à une accumulation d'indices pour le moins surprenants.

Comment les enquêteurs ont-ils remonté la piste du suspect ?

La clé de l'enquête réside dans les preuves numériques du suspect, et le portrait qui s'en dégage est pour le moins troublant. La traque s'est concentrée sur les données de ses appareils, et la découverte est saisissante : les enquêteurs ont exhumé son historique ChatGPT.

Quelques mois avant la catastrophe, Jonathan Rinderknecht, ancien chauffeur Uber, aurait demandé à l'IA de générer une « peinture dystopique » montrant une forêt en feu et une foule en fuite. Cet élément, couplé aux données de géolocalisation de son téléphone le plaçant sur les lieux du départ de feu initial, a constitué une pièce maîtresse pour l'accusation. L'homme aurait également effectué des recherches troublantes, comme « Êtes-vous en faute si un feu est allumé à cause de vos cigarettes ? ».

L'incendie qui a ravagé la ville de Palisades (Californie) en janvier 2025.

Crédits : Wikipedia



Quel est le scénario retenu par les procureurs ?

Selon les procureurs fédéraux, Rinderknecht aurait déclenché un premier feu le 1er janvier juste après minuit. Bien que rapidement maîtrisé en surface par les pompiers, ce feu aurait continué de couver sous terre, dans le dense réseau de racines de la végétation locale.

Poussé par des vents violents quelques jours plus tard, il se serait ravivé pour devenir l'immense et incontrôlable incendie de Palisades. Les autorités s'appuient aussi sur des déclarations de passagers Uber qui ont décrit le suspect comme étant « agité et en colère » le soir des faits, juste avant qu'il ne se rende sur le sentier où le feu a démarré.

Quelles sont les implications juridiques de cette affaire ?

Au-delà du drame humain, cette affaire ouvre une véritable boîte de Pandore juridique, notamment sur le rôle de l'intelligence artificielle dans les enquêtes. C'est l'un des premiers cas très médiatisés où les interactions d'un utilisateur avec un chatbot sont utilisées pour tenter d'établir une intention criminelle préméditée.

Les avocats et les experts juridiques suivront de très près ce dossier. Il pourrait créer un précédent majeur sur la confidentialité des données et l'exploitation des historiques de conversation avec les IA dans les futures enquêtes criminelles. Pour l'heure, Jonathan Rinderknecht est accusé de « destruction de biens par le feu », un crime fédéral qui l'expose à une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison.